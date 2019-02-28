У Черного моря запретили строить многоэтажки

Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев выступил с решением о запрете высоких домов на берегу моря. По его мнению, четыре этажа для зданий, расположенных в 300 метрах от моря — это максимум. Все, что касается объектов не вблизи береговой линии остается без изменений. Эту инициативу поддержали депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Новый законопроект касается домов в Анапе, Геленджике, Сочи и зданий в других городах. Уточняется, что новые объекты должны преимущественно относиться к санаторно-курортному комплексу. Губернатор возлагает большие надежды на нововведение и считает, что изменив облик курортов, можно привлечь людей со всего мира для отдыха на юге России.

«Нужно расставить приоритеты, что мы хотим получить: спальные районы или курорты мирового уровня», — отметил Вениамин Кондратьев.

По его словам, возведение многоэтажных жилых комплексов влияет на увеличение земельной стоимости, а окупаются гостиницы, по словам губернатора, по-разному, некоторые 50 лет.