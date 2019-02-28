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У Черного моря запретили строить многоэтажки 

РИА «ФедералПресс» + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев выступил с решением о запрете высоких домов на берегу моря. По его мнению, четыре этажа для зданий, расположенных в 300 метрах от моря — это максимум. Все, что касается объектов не вблизи береговой линии остается без изменений. Эту инициативу поддержали депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Новый законопроект касается домов в Анапе, Геленджике, Сочи и зданий в других городах. Уточняется, что новые объекты должны преимущественно относиться к санаторно-курортному комплексу. Губернатор возлагает большие надежды на нововведение и считает, что изменив облик курортов, можно привлечь людей со всего мира для отдыха на юге России.
«Нужно расставить приоритеты, что мы хотим получить: спальные районы или курорты мирового уровня», — отметил Вениамин Кондратьев.
По его словам, возведение многоэтажных жилых комплексов влияет на увеличение земельной стоимости, а окупаются гостиницы, по словам губернатора, по-разному, некоторые 50 лет.
Напомним, ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что сейчас идет массовый снос самостроев в Сочи. За легализацию таких объектов начали увольнять виновных. Сочинский судья исключен из ККС.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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Комментарии
Недвижимость , Вениамин Кондратьев , ФедералПресс
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