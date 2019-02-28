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Греф: Ставки по ипотеке в РФ могут снизиться до 8% в 2020 году 

Прайм + ещё 17 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ставки по ипотеке в РФ вряд ли снизятся до 8% в этом году, но в следующем году такое снижение можно ожидать, заявил в ходе телефонной конференции глава Сбербанка Герман Греф.
Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству до ЦБ принять дополнительные меры по снижению ставки по ипотеке до 8% и менее.
"Я не уверен, что ставки будут на уровне 8% на конец этого года, но наш Центральный банк пытается контролировать эту ситуацию. Я думаю, что в следующем году мы увидим ставки по ипотеке в 8%", — сказал Греф.
Он добавил, что ставки Сбербанка двигаются в соответствии с рыночным трендом, и отметил, что в следующей половине 2019 года, по его мнению, тренд сменится, и ставки по ипотеке пойдут вниз.
Согласно данным ЦБ, на 1 января 2019 года средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в РФ составляла 9,56% годовых. Исторического минимума — 9,41% — она достигла в сентябре 2018 года, а впервые ниже 10% опустилась в октябре 2017 года.
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Комментарии4
Недвижимость , Герман Греф , Владимир Путин , Сбербанк России , Центральный банк России
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