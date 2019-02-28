Греф: Ставки по ипотеке в РФ могут снизиться до 8% в 2020 году

Герман Греф. Ставки по ипотеке в РФ вряд ли снизятся до 8% в этом году, но в следующем году такое снижение можно ожидать, заявил в ходе телефонной конференции глава Сбербанка

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству до ЦБ принять дополнительные меры по снижению ставки по ипотеке до 8% и менее.

"Я не уверен, что ставки будут на уровне 8% на конец этого года, но наш Центральный банк пытается контролировать эту ситуацию. Я думаю, что в следующем году мы увидим ставки по ипотеке в 8%", — сказал Греф.

Он добавил, что ставки Сбербанка двигаются в соответствии с рыночным трендом, и отметил, что в следующей половине 2019 года, по его мнению, тренд сменится, и ставки по ипотеке пойдут вниз.

Согласно данным ЦБ, на 1 января 2019 года средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в РФ составляла 9,56% годовых. Исторического минимума — 9,41% — она достигла в сентябре 2018 года, а впервые ниже 10% опустилась в октябре 2017 года.