«Опасная» ипотека пошла в рост

В России продолжает расти доля так называемой «опасной» ипотеки — случаев, когда заемщики сначала оформляют потребительский кредит, а затем используют эти средства в качестве первоначального взноса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавету Данилову.

По ее словам, Центробанк начал запрашивать данные в бюро кредитных историй (БКИ) и отслеживать случаи, когда ипотека была оформлена одним и тем же заемщиком либо его созаемщиком в течение трех месяцев после потребкредита.

На февраль 2019-го доля «опасной» ипотеки оценивается в пять-семь процентов от всего объема выдачи в стране.

«Мы видим, что доля таких случаев действительно растет. Она не очень высокая (…) При этом есть повышательный тренд», — уточнила Данилова.

В качестве возможной действенной меры по ограничению дальнейшего роста представитель Центробанка назвала введение показателя долговой нагрузки, учитывающего все кредиты заемщика и доходы созаемщиков, если ипотека оформлена на супругов.

Ранее представители ЦБ уже выражали озабоченность ростом «опасной» ипотеки в стране, также об этом высказывались в БКИ. Согласно исследованию БКИ Эквифакс, во втором квартале 2018 года было оформлено 4,4 тысячи таких кредитов, тогда как в первом квартале показатель составлял 3,4 тысячи, а в третьем квартале 2017-го — 2,5 тысячи «опасных» ипотечных кредитов.