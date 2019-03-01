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Названы районы Москвы с самой дешевой ипотекой 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В 22 районах «старой» Москвы семье из двух работающих человек оформить ипотеку оказалось выгоднее, чем снимать жилье, параллельно откладывая средства на покупку однокомнатной квартиры. К таким выводам пришли аналитики Domofond (материалы исследования есть в редакции «Ленты.ру»).
Тройку районов с самой выгодной ипотекой составили Марьина Роща, Головинский и Рязанский. В этих локациях оформить ипотеку оказалось на 1,6-2 миллиона рублей выгоднее, чем снимать жилье и копить на квартиру.
Аналитики подсчитали: что если семья из двух работающих человек будет тратить половину совместного дохода на покупку жилья, ипотечная квартира рыночной стоимостью 6,88 миллиона рублей в Марьиной Роще обойдется в 9,5 миллиона, срок выплат составит 101 месяц. Чтобы накопить на аналогичную квартиру, параллельно снимая жилье, той же семье потребуется 100 месяцев, при этом размер выплат в Domofond оценивают в 11,58 миллиона рублей. Разница в переплате составляет, таким образом 2,08 миллиона рублей.
Аналогичные расчеты для Головинского и Рязанского районов дают разницу в переплате в 1,74 и 1,6 миллиона рублей соответственно. При этом в Головинском районе выплатить ипотеку получится за 62 месяца, тогда как аренда и накопления потребуют уже 69 месяцев. В Рязанском районе ипотеку придется платить 76 месяцев, копить — 78.
В число районов, где ипотека оказалась выгоднее аренды, вошли также Ясенево, Люблино, Отрадное, Братеево, Чертаново Южное, Марьино, Выхино-Жулебино, Солнцево, Ховрино, Бибирево, Митино, Северное Медведково, Гольяново, Текстильщики, Вешняки, Южное Бутово, Перово, Некрасовка и Бирюлево Восточное. Выгода от выбора ипотечной стратегии в этих локациях находится в пределах от 763 тысяч до 1,4 миллиона рублей.
Ранее аналитики Savills исследовали расходы на аренду и ипотеку в элитном сегменте рынка недвижимости. В их расчетах не фигурировали накопления: сравнению подверглись ежемесячные выплаты по ипотеке и арендные ставки. «В премиальном сегменте снимать квартиру в среднем более чем в два раза выгоднее, чем покупать в ипотеку», — резюмировали аналитики компании.
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Недвижимость , Lenta.ru
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