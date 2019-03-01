Самую дорогую квартиру Центральной России нашли в Москве

Самая дорогая съемная квартира Центральной России находится в одном из жилых комплексов Ленинского проспекта столицы. Таковы данные исследований компании ЦИАН

Квартира-рекордсмен сдается за 800 тысяч рублей в месяц. За такую сумму арендаторам предлагается четырехуровневый пентхаус площадью 1100 квадратных метров с собственными бассейном, сауной, хаммамом. В квартире три террасы, выходящие на разные стороны света.

Объект предлагается не только в долгосрочную аренду, снять жилплощадь посуточно можно по ставке от 70 до 100 тысяч рублей за ночь.