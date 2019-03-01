Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.75
$
65.95
74.85
75.10
Прогноз
04.03 – 11.03
$
64.85
73.66
Индексы и котировки Brent
64.86
+0.12 Золото
1302.32
–0.25 РТС
1187.35
–0.07
Динамика валют
EUR / USD
01.03
1.1373
+0.0081
14.02
1.1292
26.02
15.02
04.02

Самую дорогую квартиру Центральной России нашли в Москве 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Самая дорогая съемная квартира Центральной России находится в одном из жилых комплексов Ленинского проспекта столицы. Таковы данные исследований компании ЦИАН.
Квартира-рекордсмен сдается за 800 тысяч рублей в месяц. За такую сумму арендаторам предлагается четырехуровневый пентхаус площадью 1100 квадратных метров с собственными бассейном, сауной, хаммамом. В квартире три террасы, выходящие на разные стороны света.
Объект предлагается не только в долгосрочную аренду, снять жилплощадь посуточно можно по ставке от 70 до 100 тысяч рублей за ночь.
Москва меняется: последние новости
Как ведут себя миллениалы на рынке недвижимости В Дмитровском районе началось переселение жителей по программе реновации Правительство Москвы подписало Соглашение о сотрудничестве с крупным производителем лекарств
Недвижимость , ЦИАН
Читайте также
Видео
В России запустили «альтернативу Сбербанку»
Личный счет
«Украина победила Россию в борьбе за активы в Крыму»
Компании
США нанесли новый «удар» по Венесуэле
Экономика
У Путина попросили денег на газ
Компании
Сбербанк вынес вердикт рублю
Рынки
Один на всех: Лукашенко согласился на общий рубль
Экономика Рынки
Страны БРИКС создадут альтернативу Visa и Mastercard
Экономика
Закупки через Марс: Украина покупает российский газ
Экономика Статьи
Кудрин назвал россиян отсталыми
Экономика Другое
Курс рубля рухнет в марте: Трамп атакует россиян
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение