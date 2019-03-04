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В Южном Бутове сносят дом по программе реновации 

РИА Недвижимость + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Южном Бутове начался снос дома 25 на Краснолиманской улице, расселенного по программе реновации, сообщила пресс-служба департамента строительства Москвы.
Освобожденный после сноса участок передадут под застройку в рамках программы, уточняется в сообщении ведомства.
Как указывается в нем, ранее жильцы этого дома получили квартиры в новом доме в том же районе по адресу Изюмская улица, 49, корпус 2.
Московская программа реновации жилья утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 5 тысяч домов, в которых проживает более 1 миллиона человек, и строительство нового жилья за счет города.
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