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Микрофинансисты отобрали квартиру у инвалида 

Рамблер + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Микрофинансовая компания незаконно лишила квартиры женщину-инвалида, рассказал «360» ее адвокат.
Ранее жительница Москвы Ирина, страдающая ревматоидным артритом и признанная по этой причине инвалидом, взяла кредит в микрофинансовой компании, но не сумела его вовремя вернуть. Из-за инвалидности, как отмечает издание.
Микрофинансисты предложили женщине рефинансировать кредит под залог квартиры. Ирина согласилась, однако с выплатой и этого займа у нее возникли проблемы.
Тогда же в дверь заложенной квартиры постучались «крепкие парни кавказской национальности».
«Вы здесь больше не живете», — сказали они.
С тех пор в квартире живут неизвестные люди. По словам адвоката Ирины Валерия Бардакова, микрофинансисты успели продать квартиру с торгов, что незаконно, так как об этом не была уведомлена владелица, обладающая правом первоочередного выкупа.
Не был уведомлен об этом и бывший муж женщины, которому принадлежит доля в квартире. Кроме того, юрист обвинил компанию в подделке документов о доходах Ирины.
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Недвижимость , Общество , Экономика
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