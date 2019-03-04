Микрофинансисты отобрали квартиру у инвалида

Микрофинансовая компания незаконно лишила квартиры женщину-инвалида, рассказал «360» ее адвокат.

Ранее жительница Москвы Ирина, страдающая ревматоидным артритом и признанная по этой причине инвалидом, взяла кредит в микрофинансовой компании, но не сумела его вовремя вернуть. Из-за инвалидности, как отмечает издание.

Микрофинансисты предложили женщине рефинансировать кредит под залог квартиры. Ирина согласилась, однако с выплатой и этого займа у нее возникли проблемы.

Тогда же в дверь заложенной квартиры постучались «крепкие парни кавказской национальности».

«Вы здесь больше не живете», — сказали они.

С тех пор в квартире живут неизвестные люди. По словам адвоката Ирины Валерия Бардакова, микрофинансисты успели продать квартиру с торгов, что незаконно, так как об этом не была уведомлена владелица, обладающая правом первоочередного выкупа.

Не был уведомлен об этом и бывший муж женщины, которому принадлежит доля в квартире. Кроме того, юрист обвинил компанию в подделке документов о доходах Ирины.