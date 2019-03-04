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Неофициально работающие россияне лишатся кредитов 

Банки Сегодня 29 минут назад
Фото: Банки Сегодня
Неофициально работающие россияне лишатся кредитовВ Госдуме обсуждается инициатива, по которой кредиты смогут получить только те граждане, у которых на погашение всех займов будет уходить не больше половины семейного дохода. Соответствующий законопроект могут внести на рассмотрение уже в следующем квартале.
В случае принятия закона, как говорит аналитик «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин, банкам при согласовании кредита нужно будет проверять сумму дохода заемщика. Это будет возможно через справку по форме 2-НДФЛ (которую в состоянии получить только официально работающие) или по данным Пенсионного фонда и Федеральной налоговой службы (аналогично — только при официальной занятости).
Таким образом, россияне, которые работают без всякого оформления, кредит не получат в принципе. По разным оценкам, неофициально самозанятых в России насчитывается от 13 до 22 миллионов человек, а Росстат отводит неформальному сектору занятости до 20% всех работающих россиян.
Кредит трудно будет получить и работающим «по-серому» — получающим официально небольшую зарплату, а остальное — в конверте.
Данная инициатива имеет как плюсы, так и минусы для экономики. Минусом является то, что общий объем кредитования сократится. Это значит, что банки будут недополучать доходы, а в экономике в целом сократится спрос (потребительские кредиты обычно берут под крупные покупки).
Другие же эксперты считают, что неофициально работающих так обезопасят от финансовой кабалы — они просто не попадут в ситуацию, когда кредит платить нечем из-за отсутствия работы. Банки смогут снизить процентные ставки для платежеспособных заемщиков, исключив из расчетов повышенный уровень риска.
В целом это даже будет способствовать выходу экономики России из тени — для того, чтобы иметь возможность получить кредит, многие предпочтут официальную занятость.
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Комментарии
Недвижимость , Личный счет , Росстат , Федеральная налоговая служба , Госдума
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