Неофициально работающие россияне лишатся кредитов

Неофициально работающие россияне лишатся кредитовВ Госдуме обсуждается инициатива, по которой кредиты смогут получить только те граждане, у которых на погашение всех займов будет уходить не больше половины семейного дохода. Соответствующий законопроект могут внести на рассмотрение уже в следующем квартале.

В случае принятия закона, как говорит аналитик «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин, банкам при согласовании кредита нужно будет проверять сумму дохода заемщика. Это будет возможно через справку по форме 2-НДФЛ (которую в состоянии получить только официально работающие) или по данным Пенсионного фонда и Федеральной налоговой службы (аналогично — только при официальной занятости).

Таким образом, россияне, которые работают без всякого оформления, кредит не получат в принципе. По разным оценкам, неофициально самозанятых в России насчитывается от 13 до 22 миллионов человек, а Росстат отводит неформальному сектору занятости до 20% всех работающих россиян.

Кредит трудно будет получить и работающим «по-серому» — получающим официально небольшую зарплату, а остальное — в конверте.

Данная инициатива имеет как плюсы, так и минусы для экономики. Минусом является то, что общий объем кредитования сократится. Это значит, что банки будут недополучать доходы, а в экономике в целом сократится спрос (потребительские кредиты обычно берут под крупные покупки).

Другие же эксперты считают, что неофициально работающих так обезопасят от финансовой кабалы — они просто не попадут в ситуацию, когда кредит платить нечем из-за отсутствия работы. Банки смогут снизить процентные ставки для платежеспособных заемщиков, исключив из расчетов повышенный уровень риска.

В целом это даже будет способствовать выходу экономики России из тени — для того, чтобы иметь возможность получить кредит, многие предпочтут официальную занятость.