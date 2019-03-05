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Недострои Hyatt во Владивостоке вновь выставят на аукцион в апреле 

РИА Недвижимость + ещё 3 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Два недостроенных отеля Hyatt во Владивостоке вновь выставят на аукционы, торги на понижение пройдут 5 и 15 апреля, сообщается на сайте Российского аукционного дома.
Пятого апреля на аукцион выставят гостиницу на мысе Бурный. Отмечается, что степень ее готовности — 79%. Начальная цена — свыше 4,9 миллиарда рублей, минимальная — 2,16 миллиарда рублей.
Отель на Корабельной набережной Владивостока выставят на торги 15 апреля за 5,5 миллиарда рублей. Минимальная цена лота — 1,68 миллиарда рублей. Указано, что степень готовности объекта — 60%.
Hyatt — первый во Владивостоке отель высшего класса. Строительство двух пятизвездочных гостиниц началось в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012, однако не было завершено в срок. Стоимость объектов постоянно повышалась из-за ошибок в проектировании. Экс-директор компании-подрядчика "Наш дом — Приморье" Марина Ломакина обвиняется в злоупотреблении полномочиями при строительстве гостиницы. В результате проверок строительства гостиниц было заведено уголовное дело о халатности.
Ранее полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщал, что покупкой двух отелей заинтересовались несколько крупных компаний после снижения цены на них, вопрос должен быть решен до конца марта.
РИА Недвижимость: последние новости
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Недвижимость , Юрий Трутнев
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