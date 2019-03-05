Недострои Hyatt во Владивостоке вновь выставят на аукцион в апреле

Два недостроенных отеля Hyatt во Владивостоке вновь выставят на аукционы, торги на понижение пройдут 5 и 15 апреля, сообщается на сайте Российского аукционного дома.

Пятого апреля на аукцион выставят гостиницу на мысе Бурный. Отмечается, что степень ее готовности — 79%. Начальная цена — свыше 4,9 миллиарда рублей, минимальная — 2,16 миллиарда рублей.

Отель на Корабельной набережной Владивостока выставят на торги 15 апреля за 5,5 миллиарда рублей. Минимальная цена лота — 1,68 миллиарда рублей. Указано, что степень готовности объекта — 60%.

Hyatt — первый во Владивостоке отель высшего класса. Строительство двух пятизвездочных гостиниц началось в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012, однако не было завершено в срок. Стоимость объектов постоянно повышалась из-за ошибок в проектировании. Экс-директор компании-подрядчика "Наш дом — Приморье" Марина Ломакина обвиняется в злоупотреблении полномочиями при строительстве гостиницы. В результате проверок строительства гостиниц было заведено уголовное дело о халатности.