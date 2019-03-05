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В Москве подорожали пентхаусы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Максимальная стоимость квадратного метра в строящихся пентхаусах российской столицы к 2019 году составила 2,9 миллиона рублей — на миллион больше, чем в 2017-м. Об этом говорится в аналитических материалах компании Capital Group, предоставленных редакции «Ленты.ру».
По данным экспертов, самый дешевый «квадрат» такого жилья в Москве стоит 520 тысяч рублей (в 2017-м — 552 тысячи рублей). Всего на столичном рынке новостроек продается около 80 полноценных пентхаусов. Объем предложения квартир в этом формате за два года к февралю 2019-го увеличился более чем вдвое — с 10,6 тысячи до 23,8 тысячи квадратных метров.
«Рост объема предложения пентхаусов связан не только с выходом новых проектов, но и с тем, что во многих элитных проектах на завершающей стадии строительства в 2018 году пентхаусы стали доступны к приобретению, то есть были представлены в продаже, — объясняют аналитики Capital Group. — Так, если в конце 2017 года лишь в 35 процентах элитных комплексов в открытых продажах были пентхаусы, то по итогам 2018-го соответствующие лоты были представлены для продажи в почти половине проектов».
Как отмечают эксперты, ежегодно в Москве заключается не более трех — пяти сделок с пентхаусами.
В феврале 2019-го аналитики заявили о резком падении спроса на жилье в Москве. По их подсчетам, за первый месяц года спрос на квартиры в строящихся жилых комплексах сократился на 38 процентов по сравнению с показателем за декабрь 2018-го. На вторичном рынке падение было еще более значительным — минус 48 процентов.
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Недвижимость , Lenta.ru
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