Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.81
$
66.05
74.41
74.65
Прогноз
11.03 – 18.03
$
66.20
75.30
Индексы и котировки Brent
65.48
–0.03 Золото
1287.31
–0.01 РТС
1190.87
+0.17
Динамика валют
EUR / USD
06.03
1.1303
–0.0040
19.02
1.1343
03.03
20.02
08.02

Госдума запретила организовывать гостиницы в жилых помещениях многоквартирных домов 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект о запрете предоставления гостиничных услуг в жилых помещениях в многоквартирных домах.
Согласно тексту закона, "жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг".
На данный момент по закону устраивать гостиницы или хостелы можно в помещениях, выведенных из жилого фонда. Кроме того, комнаты должны быть звукоизолированы, собственник обязан установить пожарную сигнализацию, охранную систему, предусмотреть уборку номеров. Действующие нормы не запрещают делать это с квартирами, расположенными на первых этажах, или же над нежилыми помещениями.
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Ионин высказал опасения, что данный закон не пройдет в Совете Федерации.
"Мы долго шли к консенсусу по хостелам, четыре года, — сказал он ТАСС. — Есть опасения, потому что идут разговоры сегодня, что попробуют откатить назад, сказав: давайте оставим этот вопрос для решения на общем собрании [жильцов]".
"Но мы прекрасно знаем, что у нас не идеален механизм решения общего собрания. Где гарантия, что жильцов просто не введут в заблуждение, " — добавил он. Депутат напомнил, что "часто хостелы превращались в откровенные притоны, которые мешали жизни всего дома".
В итоговой версии документа говорится, что речь идет исключительно о гостиничных услугах. То есть на сдачу жилья в аренду данный запрет не распространяется.
ТАСС: последние новости
Жилье в Крыму в четвертом квартале 2018 года стало самым дорогим в ЮФО Набиуллина: инфляция в РФ к середине года в квартальном выражении будет соответствовать 4% Госдума вводит запрет на создание хостелов в жилых помещениях
Комментарии
Недвижимость , Госдума , Справедливая Россия , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
ЕС отказал в деньгах прибалтийским распильщикам
Экономика Статьи
У богатейшего россиянина насчитали $24 000.000.000
Компании Рынки
США проиграли битву за Европу из-за России
Экономика Статьи
Крым лишат бензина
Экономика
Рубль ослабят еще больше
Рынки Экономика
В России запустили «альтернативу Сбербанку»
Личный счет
«Газпром», мечты не сбываются? Что ждет Россию
Компании Статьи
Турция сделала предупреждение США
Экономика Ближний Восток
Кудрин пристыдил россиян
Личный счет Экономика
Венесуэла оказалась на пороге глобального кризиса
Компании В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение