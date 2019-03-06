Госдума запретила организовывать гостиницы в жилых помещениях многоквартирных домов

Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект о запрете предоставления гостиничных услуг в жилых помещениях в многоквартирных домах.

Согласно тексту закона, "жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг".

На данный момент по закону устраивать гостиницы или хостелы можно в помещениях, выведенных из жилого фонда. Кроме того, комнаты должны быть звукоизолированы, собственник обязан установить пожарную сигнализацию, охранную систему, предусмотреть уборку номеров. Действующие нормы не запрещают делать это с квартирами, расположенными на первых этажах, или же над нежилыми помещениями.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Ионин высказал опасения, что данный закон не пройдет в Совете Федерации

"Мы долго шли к консенсусу по хостелам, четыре года, — сказал он ТАСС. — Есть опасения, потому что идут разговоры сегодня, что попробуют откатить назад, сказав: давайте оставим этот вопрос для решения на общем собрании [жильцов]".

"Но мы прекрасно знаем, что у нас не идеален механизм решения общего собрания. Где гарантия, что жильцов просто не введут в заблуждение, " — добавил он. Депутат напомнил, что "часто хостелы превращались в откровенные притоны, которые мешали жизни всего дома".

В итоговой версии документа говорится, что речь идет исключительно о гостиничных услугах. То есть на сдачу жилья в аренду данный запрет не распространяется.