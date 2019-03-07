Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.93
$
66.14
74.65
74.72
Прогноз
04.03 – 11.03
$
65.80
74.95
Индексы и котировки Brent
66.76
–0.16 Золото
1286.47
+0.00 РТС
1189.71
+0.24
Динамика валют
EUR / USD
07.03
1.1277
–0.0063
20.02
1.1340
04.03
21.02
10.02

Названы лучшие города России для заработка на жилье 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лучшими городами России для инвестиций в недвижимость оказались Уфа, Сочи и Новосибирск, следует из материалов компании «Талан» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Доходность от вложений в недвижимость Уфы составляет 20 процентов годовых. Это максимальный в стране показатель, отмечается в исследовании динамики цен на новостройки в 25 крупнейших городах России за период с января 2016 по декабрь 2018 года, проведенном компанией.
Второе и третье места заняли Сочи и Новосибирск, инвестиции в местное жилье принесут 19 и 18 процентов годовых соответственно.
В среднем, годовая доходность от вложений в жилье в одном из крупных российских городов, по данным аналитиков компании, находится на уровне 12 процентов годовых. Это в полтора раза превышает прибыль от банковских вкладов, говорится в исследовании «Талана».
Показатели Москвы и Санкт-Петербурга находятся на уровне 11,3 и 11,9 процентов. Наименьшая доходность зафиксирована в Красноярске и Ростове-на-Дону — соответственно, 4 и 5 процентов годовых.
Согласно опубликованным в конце февраля 2019-го данным аналитиков компании ЦИАН, за 12 месяцев жилье в российских городах-миллионниках выросло в цене на 6 процентов. Лидерами по темпам роста оказались Казань, Новосибирск и Красноярск — с показателями в 19, 16 и 10 процентов.
Последние новости
Армия США опять осталась без новых гаубиц Убийц женщины-следователя из Подмосковья поймали в Петербурге Лидер президентской гонки на Украине заявил о сфабрикованных против него делах
Комментарии
Недвижимость , Lenta.ru
Читайте также
Видео
ЕС отказал в деньгах прибалтийским распильщикам
Экономика Статьи
У богатейшего россиянина насчитали $24 000.000.000
Компании Рынки
США проиграли битву за Европу из-за России
Экономика Статьи
Министерство пустоты: как Орешкин опускает Россию
Экономика Статьи
Новак оценил перспективы «Северного потока-2»
Экономика
Крым лишат бензина
Экономика
Премия за победу над Россией: Украина гонит главу «Нафтогаза»
Компании Статьи
Рубль ослабят еще больше
Рынки Экономика
В России запустили «альтернативу Сбербанку»
Личный счет
«Газпром», мечты не сбываются? Что ждет Россию
Компании Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение