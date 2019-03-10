Кувейт устраивают нынешние цены на нефть

Министр нефти, водных ресурсов и электроэнергетики Кувейта Халид Аль-Фадхил считает, что нынешний уровень цен на нефть хорош как для производителей, так и для потребителей.

«Текущие цены на нефть хороши для производителей и потребителей, поскольку страны-потребители видят, что цена от $60 до $70 — это хорошая цена для всех», — цитирует Reuters министра.

Ранее News.ru писал, что стоимость нефти эталонных марок показывает положительную динамику во время утренних торгов 7 марта. Так, цена майских фьючерсов на нефть Brent к 08:58 мск. увеличилась на $0,1 — до $66,09 за баррель. В Нью-Йорке нефть также растёт в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $56,23 (+$0,01). Нефтяные котировки поддерживает снижение добычи в рамках соглашения ОПЕК+, заключённое в декабре прошлого года.