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Кувейт устраивают нынешние цены на нефть 

News.ru 1 час назад
Министр нефти, водных ресурсов и электроэнергетики Кувейта Халид Аль-Фадхил считает, что нынешний уровень цен на нефть хорош как для производителей, так и для потребителей.
«Текущие цены на нефть хороши для производителей и потребителей, поскольку страны-потребители видят, что цена от $60 до $70 — это хорошая цена для всех», — цитирует Reuters министра.
Ранее News.ru писал, что стоимость нефти эталонных марок показывает положительную динамику во время утренних торгов 7 марта. Так, цена майских фьючерсов на нефть Brent к 08:58 мск. увеличилась на $0,1 — до $66,09 за баррель. В Нью-Йорке нефть также растёт в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $56,23 (+$0,01). Нефтяные котировки поддерживает снижение добычи в рамках соглашения ОПЕК+, заключённое в декабре прошлого года.
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Недвижимость , Личный счет , Рынки , Экономика , Reuters
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