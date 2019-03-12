Жилье в Крыму подорожало в 2,5 раза

Стоимость квадратного метра жилой недвижимости в Крыму выросла в 2,5 раза за пять лет. Об этом в интервью «Интерфакс» рассказал вице-премьер республики Евгений Кабанов

По словам Кабанова, основными причинами роста цен в регионе стали высокий спрос, а также изменения в строительном законодательстве, тогда как открытие Крымского моста повлияло на ситуацию значительно меньше.

«Спрос рождает предложение, — отметил чиновник. — Покупают жилье россияне, переезжающие в Крым на постоянное место жительства с материковой части России, приобретают квартиры и апартаменты для того, чтобы инвестировать денежные средства и посещать Крым в летнее время в оздоровительных целях».

По оценке Кабанова, доля таких инвесторов в общем объеме спроса составляет порядка 30 процентов.

В конце 2018 года аналитики Domofond выпустили исследование динамики цен на жилье на полуострове за период, прошедший с открытия Крымского моста. По их статистике, стоимость вторичного жилья в городах выросла в среднем на два процента, частных домов — на четыре процента. Цены для арендаторов выросли, в зависимости от типа и комнатности жилья, на 4-10 процентов.