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Как россиянам помогут накопить на ипотеку? 

Inmyroom 2 часа назад
В России могут появиться вклады для накопления первоначального взноса на ипотеку, пишут Вести Недвижимость. Такой законопроект внесут в Госдуму в конце марта. В настоящее время он находится в правительстве на согласовании.
Если закон примут, банки обяжут выплачивать повышенные проценты по таким вкладам. Кроме того, когда сумма на вкладе достигнет 20% от стоимости квартиры (или по другому сроку по договору), банк должен выдать клиенту ипотеку.
Однако в законе будет прописано, что банки смогут отказать в ипотеке, а вкладчики — снять деньги досрочно.
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Недвижимость , Видео , Госдума
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