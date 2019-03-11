Как россиянам помогут накопить на ипотеку?

В России могут появиться вклады для накопления первоначального взноса на ипотеку, пишут Вести Недвижимость. Такой законопроект внесут в Госдуму в конце марта. В настоящее время он находится в правительстве на согласовании.

Если закон примут, банки обяжут выплачивать повышенные проценты по таким вкладам. Кроме того, когда сумма на вкладе достигнет 20% от стоимости квартиры (или по другому сроку по договору), банк должен выдать клиенту ипотеку.

Однако в законе будет прописано, что банки смогут отказать в ипотеке, а вкладчики — снять деньги досрочно.