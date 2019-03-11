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В Севастополе решили проблему дольщиков 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Правительство Севастополя приняло поправки в постановление, позволяющие ввести в эксплуатацию многоквартирные дома, строительство которых в городе было начато в украинский период. Из-за перехода в российское правовое поле эти многоэтажки по разным причинам не смогли получить документы, разрешающие ввод в эксплуатацию, и дольщики остались без жилья.
Как пояснил директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко, в текст постановления вносятся поправки, которые позволят выдать разрешение на ввод домам, зарегистрированным в Госстройнадзоре до 1 июня 2016 года.
«Поправки не приведут к неограниченному предоставлению заинтересованным лицам разрешительных документов, выданных государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины в Киеве. Поскольку действие разрешительных документов ограничено временем завершения возведения фундамента здания в соответствии с постановлением правительства Севастополя от ноября 2016 года», — уточнил Моложавенко.
В 2018 году в городе насчитывалось 28 таких многоэтажных домов, возводимых на основании договоров паевого (долевого) строительства, и имеющих проблемы с вводом в эксплуатацию. Это более трех тысяч квартир. Самым известным в городе примером является дом по улице Челнокова, 19. Он полностью достроен и подключен к коммуникациям, но не введен в эксплуатацию.
«У нас очень много идет популистских обращений депутатов «примите дом в эксплуатацию, помогите», но действенного механизма никто не предлагает. Сегодня принимаемое постановление де-факто устраняет несправедливость. Мы его сегодня утверждаем, на следующий день отменим, но это единственный законный способ ввести эти дома в эксплуатацию. Будем вместе нести ответственность за принимаемые действия, даже если нам потом «дадут по шее». Но дома вводить надо», — отметил губернатор Дмитрий Овсянников.
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