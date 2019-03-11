В Севастополе решили проблему дольщиков

Правительство Севастополя приняло поправки в постановление, позволяющие ввести в эксплуатацию многоквартирные дома, строительство которых в городе было начато в украинский период. Из-за перехода в российское правовое поле эти многоэтажки по разным причинам не смогли получить документы, разрешающие ввод в эксплуатацию, и дольщики остались без жилья.

Как пояснил директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко, в текст постановления вносятся поправки, которые позволят выдать разрешение на ввод домам, зарегистрированным в Госстройнадзоре до 1 июня 2016 года.

«Поправки не приведут к неограниченному предоставлению заинтересованным лицам разрешительных документов, выданных государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины в Киеве. Поскольку действие разрешительных документов ограничено временем завершения возведения фундамента здания в соответствии с постановлением правительства Севастополя от ноября 2016 года», — уточнил Моложавенко.

В 2018 году в городе насчитывалось 28 таких многоэтажных домов, возводимых на основании договоров паевого (долевого) строительства, и имеющих проблемы с вводом в эксплуатацию. Это более трех тысяч квартир. Самым известным в городе примером является дом по улице Челнокова, 19. Он полностью достроен и подключен к коммуникациям, но не введен в эксплуатацию.