Эксперты назвали условия снижения стоимости ипотеки

Задача непростая. С осени ставки по ипотеке пошли на повышение, средняя ставка по итогам 2018 года составила 9,6 процента. Сегодня же предложения банков находятся уже на уровне 10-11 процентов. Однако это не означает, что задача невыполнима.

В ближайшей перспективе снижение ставки до 8 процентов возможно по отдельным банкам. «Нельзя исключать, что они в рамках каких-то программ и акций с застройщиками могут предлагать по ограниченному перечню объектов недвижимости ставки ниже рынка», — считает Михаил Доронкин, директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Доронкин.

Для выполнения поручения президента ключевая ставка должна опуститься с текущих 7,75 до 5 — 6 процентов. На двухлетнем горизонте такой вариант можно рассматривать при условии стабильной макроэкономической ситуации, полагает Доронкин.

"Мы не ожидаем снижения ипотечных ставок в среднесрочной перспективе, скорее речь идет о стабилизации либо об умеренном росте в пределах 0,5-1 процента, — говорит он. — Многое будет зависеть от ситуации на финансовых рынках и от дальнейшей динамики ключевой ставки Центробанка ".

Для отдельных категорий заемщиков низкие ставки скоро станут реальностью — ипотека для семей с двумя и более детьми будет выдаваться под 6 процентов на весь срок кредита.

"В текущих экономических условиях снижение ставок по ипотеке для остальных заемщиков возможно, только если власти начнут субсидировать ставку, как это происходило в 2015-2016 годах", — считает Кирилл Игнахин, генеральный директор Level Group.

В первом полугодии 2019 года 20 процентов покупателей жилья в новостройках выйдут на сделку, опасаясь повышения процентов по кредитам, сообщили «РГ» в Аналитическом центре ИНКОМ-Недвижимость.

Некоторые заемщики могут подождать более благоприятных условий, но не в этой ситуации.

Самыми частыми причинами улучшить жилищные условия становится рождение детей, необходимость переезда. В таких условиях необходимость решить квартирный вопрос подгоняет с решением. А если находится отвечающий всем требованиям объект, то люди чаще всего не откладывают сделку ради будущей выгоды. Поэтому ожидания более дешевой ипотеки вряд ли заставят потенциальных покупателей изменить планы и ждать, когда кредиты начнут выдавать под 8 процентов.

Тем не менее многие из тех, кто выходит на сделки сейчас, могут воспользоваться рефинансированием, когда процент снизится до 8. Эксперты советуют прибегать к перекредитованию только в случае, когда потенциальная выгода составляет 2 и более процента по кредиту, таким образом, сегодняшние кредиты будут полностью соответствовать этим условиям.