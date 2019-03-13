Эксперты: Что надо продать в регионе, чтобы купить жилье в Москве

Эксперты проанализировали предложения на первичном и вторичном региональных рынках жилья. Затем вывели средние данные и сравнили полученные результаты с ценами в Москве.

Рейтинг будет интересен тем, кто планирует переехать в столичный регион. Последний традиционно лидирует в ежегодных списках самых высоких цен на жилье. И многим в регионах оно кажется недостижимым. Однако новое исследование показало, что жители некоторых крупных городов могут позволить себе переезд почти без финансовых потерь. Правда, условия проживания придется поменять.

"Средние цифры — вещь лукавая, — считают исследователи. — Конкретные предложения из базы недвижимости убедили нас, что жители городов-миллионников при известной сноровке могут обменять свое жилье на московское".

Впрочем, и здесь есть нюансы. Например, аналитики предложили в качестве самого яркого примера так называемый бюджетный вариант. Желающие обосноваться в столице могут пойти по наиболее простому пути и приобрести квартиру в недавно возведенных высотках Новой Москвы.

Эксперты уверяют, что покупка жилья там обойдется всего лишь в 2,5 миллиона рублей. За такую цену предлагают студии и однокомнатные квартиры — предложения на рынке сегодня имеются. Примерно за такую же сумму можно продать среднюю квартиру в Челябинске. Кстати, эксперты называют его самым дешевым из городов-миллионников. Поэтому и вариант — бюджетный.

"А вот осесть в пределах МКАД смогут лишь владельцы недвижимости классом повыше среднестатистической, — продолжают аналитики. — Например, малогабаритка в Хорошево-Мневниках на северо-западе Москвы стоит четыре миллиона рублей — столько же, сколько роскошная четырехкомнатная квартира площадью 92 квадратных метра в центре Челябинска".

Напомним, что результаты исследования основаны на реальных предложениях, опубликованных в Сети.

К слову, квартира в Москве, о которой чуть выше идет речь, — это не комната и не доля, а именно квартира гостиничного типа, так называемая малосемейка. Она хоть и малогабаритная, всего-то 13,5 квадратных метра, но все же это отдельный объект недвижимости, который дает право на столичную "прописку". Правда, при переезде из того же Челябинска новому владельцу придется привыкать к определенным неудобствам — кухонная зона в московской малосемейке находится в коридоре, а санузел совмещен с ванной. В этот же ряд, пожалуй, можно поставить двухкомфорочную электроплиту. Понятно, что пресловутая роскошная квартира в Челябинске гораздо комфортнее.

Однако жители других городов-миллионников, где цены на рынке жилья выше, могут позволить себе и более заманчивые варианты. В качестве примера здесь эксперты приводят Омск. Мониторинг показал, что в этом городе за 5,5-6 миллионов рублей можно продать трех-четырехкомнатную квартиру площадью 120 квадратных метров с дизайнерским ремонтом.

С омичами в этом отношении могут поспорить жители Волгограда и Воронежа.

В первом городе указанную сумму можно выручить за "сталинку" площадью 80 "квадратов" в центре. А в Воронеже на таком же среднем ценовом уровне находятся предложения о продаже трехкомнатных квартир с кухней площадью 15 квадратных метров. Как раз за 5,5-6 миллионов рублей, по наблюдениям аналитиков, можно приобрести "полноценную однушку" в столице — на вторичном рынке за МКАД, в отдаленных от метро спальных районах и даже в новостройке. Именно столько, например, сейчас просят владельцы за однокомнатную квартиру в жилищном комплексе, который возводится на территории бывшего завода имени Лихачева

"В дорогих городах-миллионниках владельцы недвижимости также потеряют при переезде — как минимум одну комнату и энное количество квадратных метров, — следует из исследования. — Например, очень хорошая 100-метровая "двушка" на улице Космонавтов в Казани оценивается в 6,5 миллиона рублей. За эти деньги можно переехать на одноименную улицу в Москве, но уже в "однушку" площадью 32 квадратных метра".

В центре Новосибирска, причем недалеко от станции метро, авторы исследования обнаружили двухкомнатную квартиру площадью 63 "квадрата", которая продается со "столичным" ценником. За нее просят 6,9 миллиона рублей — столько же, сколько за 39-метровую "однушку" в Москве у станции метро "Речной вокзал".

А в Екатеринбурге за такую же цену владельцы пытаются продать 80-метровую "трешку" с удачной перепланировкой и качественным ремонтом. Она расположена на третьем этаже 14-этажного дома. Если сделка при оговоренных условиях состоится, то выручки хватит для приобретения "однушки" в Москве в районе станции метро "Динамо".

Не самый выгодный размен ожидает краснодарцев. Так, 35-метровая однокомнатная квартира в центральных районах столицы сопоставима по стоимости со 100-метровой "трешкой" в центре Краснодара. За последнюю можно выручить до восьми миллионов рублей. Кстати, этого может хватить и на двухкомнатную квартиру без отделки, но на окраине. Например, столько просят за новостройку площадью 54 "квадрата" на востоке Москвы.

Ну и, наконец, Нижний Новгород — хозяева местной двухуровневой "трешки" вполне могут обменять ее на столичную "двушку" с дизайнерским ремонтом у метро "Волжская". Правда, площадь жилья у них при этом сократится вдвое.