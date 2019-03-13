Эксперты предупредили о растущих рисках по ипотеке

По итогам января 2019-го средняя сумма ипотечного кредита, выдаваемого в России, увеличилась на 22 процента в годовом выражении. Рост «среднего чека» по ипотеке может усилить риски по жилищным займам, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».

По данным аналитиков, средняя сумма кредита на жилье в начале 2019-го составила 1,9 миллиона рублей. При этом только в январе банки выдали 28,5 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 68 миллиардов рублей — в количественном выражении на восемь процентов меньше, чем в январе 2018-го, а в денежном — на 13 процентов больше.

Эксперты отмечают, что рост объема выдачи ипотеки в России в настоящее время обеспечивается увеличением средней суммы оформляемых кредитов, а не числом заемщиков. Подобный рост «среднего чека» в перспективе может привести к некоторому увеличению уровня риска по ипотечным кредитам, так как долговое давление на россиян усиливается в условиях снижения уровня реальных доходов.

По информации Центробанка, реальные располагаемые доходы населения (совокупные доходы с поправкой на инфляцию и за вычетом обязательных платежей, таких как налоги) в январе 2019 года снизились на 1,3 процента в годовом выражении.

Ранее сообщалось, что размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита в России, за год к весне 2019-го увеличился почти на 11 процентов — с 64,7 тысячи до 71,7 тысячи рублей в месяц. Как выяснили аналитики, больше всех приходится зарабатывать московским ипотечникам — 139 тысяч рублей в месяц.