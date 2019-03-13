Кто и зачем сегодня покупает апартаменты в «Москве-Сити»?

Кто бы что ни говорил, «Москва-Сити» — действительно визитная карточка современной Москвы и один из символов ее принадлежности к списку так называемых мировых городов. Конечно, жить здесь хотят далеко не все и по разным причинам. Однако, согласно риелторской статистике, в 2018 году покупатели потратили на приобретение апартаментов «Москвы-Сити» совокупно 12,6 млрд рублей — с 2016 года эта сумма выросла более чем вдвое. А компания Savills решила выяснить, как изменились апарт-сегмент «Москвы-Сити» и его покупатели за последние десять лет.

В 2008 году в «Москве-Сити» состоялось примерно 200 сделок с апартаментами. Это на 92% или на 182 покупки меньше, чем сегодня. Правда, и выбор тогда был куда скромнее: за десять лет объем предложения вырос на 102% или на 357 лотов. А вот средняя площадь апартаментов уменьшилась на 30% за две пятилетки и теперь составляет почти 116 квадратных метров вместо прежних 165 «квадратов».

Мало того, сегодня 53% от общего объема предложения — это апартаменты до 100 квадратных метров. В 2008-м такие были настоящим эксклюзивом. Соответственно, средний бюджет десять лет назад достигал отметки в 2 млн долларов, а сегодня — примерно 975 тысяч долларов. То есть по совокупности причин — минус 51%.

Из реалий сегодняшнего дня, на которые обращают внимание в компании Savills, — цель покупки. Вообще на рынке премиальной недвижимости доля клиентов, которые приобретают жилье в центровых проектах для собственного проживания, превышает 80%. Но в «Москве-Сити» расклад чуть иной: примерно 10% здешний покупок — это для детей, сейчас или на перспективу, примерно по 20% — с инвестиционными целями, соответственно, аренда или перепродажа, но основные примерно 50% — все равно для себя. С этой точки зрения с 2008 года ничего не изменилось.