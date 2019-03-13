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Самая дорогая квартира в Москве продается за 3 млрд рублей 

РИА Недвижимость + ещё 1 2 часа назад
Фото: ЗАО «Дон-Строй Инвест»
Самая дорогая квартира в Москве продается за 3 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы портала объявлений о продаже недвижимости "ЦИАН".
"Это трехуровневый пентхаус на высоте птичьего полета, находится он на Мосфильмовской на отметке в 200 метров над землей", — отмечается в нем.
Как добавляется в материале, площадью квартиры составляет 1,97 тысячи квадратных метров. Она продается без отделки, но с дизайн-проектом от архитектора Бориса Уборевича-Боровского. В пентхаус ведет приватный лифт из частной входной группы и обособленного парковочного блока на 8 машиномест.
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