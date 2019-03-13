Застройщик ЖК «Марьино Град» в новой Москве признан банкротом

МОСКВА, 13 мар — РИА Недвижимость. Арбитражный суд признал банкротом застройщика ЖК «Марьино Град» в новой Москве, говорится в сообщении Москомстройинвеста.

"Сегодня Арбитражный суд города Москвы вынес решение о признании застройщика ЖК «Марьино Град» — ООО «МарьиноСтрой», банкротом", — отмечается в нем.

Как добавляется в материалах, данное решение было необходимо для того, чтобы ввести жилой комплекс в эксплуатацию и передать дольщикам как жилые, так и нежилые помещения площадью не более 7 квадратных метров.

Конкурсным управляющим назначена Бусарова Инна Юрьевна. Она является членом ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих „Стабильность“.

В 2017 году Capital Group (в лице ООО „Строй Ресурс“) для завершения строительства проблемных объектов ЖК „Марьино Град“, ЖК „Спортивный квартал“, ЖК „Спорт Таун“ подписала договор о выполнении функций технического заказчика с застройщиками ООО „СтройПлюс“, ООО „МарьиноСтрой“, ООО „МарьиноСтройГрупп“.