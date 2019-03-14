Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.40
$
65.59
74.06
74.25
Прогноз
18.03 – 25.03
$
66.50
75.08
Индексы и котировки Brent
67.64
–0.32 Золото
1298.72
+0.12 РТС
1185.81
–0.17
Динамика валют
EUR / USD
14.03
1.1308
–0.0063
27.02
1.1371
11.03
28.02
17.02

Россияне отказываются от отпуска из-за ипотеки 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Семнадцать процентов россиян, принявших участие в опросе сервиса «Туту.ру», заявили, что не поедут на отдых этим летом из-за необходимости выплачивать ипотечный кредит. Об этом сообщает РИА Новости.
«Туту.ру» поинтересовался у россиян, придумали ли они, где провести летний отпуск. По данным агентства, каждый пятый участник опроса выбрал вариант ответа «Какой отпуск? У меня ипотека».
Всего с планами на отпуск определились 94 процента опрошенных, а оставшиеся шесть процентов об отдыхе пока не думали.
За рубежом планируют отдохнуть 18 процентов респондентов, 16 процентов летом поедут на дачи или в деревни, а 14 процентов опрошенных хотят отправиться на российский юг.
Восемь процентов опрошенных вообще не будут брать отпуск летом, шесть процентов респондентов поедут в гости в другой российский город, а пять процентов купят горячую путевку туда, где будет дешевле. Каждый десятый респондент решил провести летний отпуск дома.
Ранее РИА Новости сообщило, что за последний год 56 процентов россиян брали какие-либо кредиты. 12 процентов из них оформили ипотеку (против трех процентов годом ранее).
В компании «НДВ-Супермаркет недвижимости» рассказывали, что в последние годы в России выросла доля рискованных ипотечных займов (с низким первоначальным взносом), составив 45 процентов от общего числа выданных ипотечных кредитов. Доля наиболее рискованной ипотеки (первоначальный взнос менее одной десятой от стоимости квартиры) достигла семи процентов от общего объема выдачи.
Комментарии25
Недвижимость , РИА Новости
Читайте также
Видео
США решили «насолить» России и Венесуэле
Компании
России рекордно дали в долг
Экономика
Россиян ждет реформа тарифов ЖКХ
Личный счет
Россия закрыла небо для Boeing 737 MAX
Компании
Как снизить оплату ЖКУ вдвое
Личный счет Статьи
Средний чек россиян показал рекордный рост
Личный счет
Германию «парализовало» выбором между США и Китаем
Экономика
Европарламент призвал остановить «Северный поток-2»
Экономика
Полный перерасчет: Госдума меняет пенсии
Личный счет Статьи
Путин дал поручение «Газпрому»
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение