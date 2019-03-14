Россияне отказываются от отпуска из-за ипотеки

Семнадцать процентов россиян, принявших участие в опросе сервиса «Туту.ру», заявили, что не поедут на отдых этим летом из-за необходимости выплачивать ипотечный кредит. Об этом сообщает РИА Новости.

«Туту.ру» поинтересовался у россиян, придумали ли они, где провести летний отпуск. По данным агентства, каждый пятый участник опроса выбрал вариант ответа «Какой отпуск? У меня ипотека».

Всего с планами на отпуск определились 94 процента опрошенных, а оставшиеся шесть процентов об отдыхе пока не думали.

За рубежом планируют отдохнуть 18 процентов респондентов, 16 процентов летом поедут на дачи или в деревни, а 14 процентов опрошенных хотят отправиться на российский юг.

Восемь процентов опрошенных вообще не будут брать отпуск летом, шесть процентов респондентов поедут в гости в другой российский город, а пять процентов купят горячую путевку туда, где будет дешевле. Каждый десятый респондент решил провести летний отпуск дома.

Ранее РИА Новости сообщило, что за последний год 56 процентов россиян брали какие-либо кредиты. 12 процентов из них оформили ипотеку (против трех процентов годом ранее).

В компании «НДВ-Супермаркет недвижимости» рассказывали, что в последние годы в России выросла доля рискованных ипотечных займов (с низким первоначальным взносом), составив 45 процентов от общего числа выданных ипотечных кредитов. Доля наиболее рискованной ипотеки (первоначальный взнос менее одной десятой от стоимости квартиры) достигла семи процентов от общего объема выдачи.