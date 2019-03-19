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Участок Шувалова в Сколково Росреестр оценил как iPhone 

News.ru + ещё 4 2 часа назад
Журналисты проекта Baza выяснили, что подмосковный участок в 7,6 гектаров рядом со МКАДом, принадлежащий Игорю Шувалову, Росреестр оценил в 107,5 тыс. рублей. Глава ВЭБа ежегодно должен платить за него всего 323 рубля земельного налога, однако и этой суммы не платит — его задолженность составляет семь тысяч рублей.
«По соседству с участком Шувалова находится поместье олигарха Сулеймана Керимова. Его 19 га Росреестр оценил в 734 млн рублей. Значит, 1 га земли в этом месте чиновники оценивают в 39 млн Соответственно, кадастровая стоимость шуваловского участка должна составить 296,5 млн рублей», — сообщает Baza.
При этом, как отметили журналисты, в кадастровой выписке указано, что вид разрешённого использования участка Шувалова — «для представительских целей», хотя в действующем классификаторе такого вида нет.
Как писал News.ru, cын генерального прокурора России Юрия Чайки — Артём — продал свой дом в Швейцарии. Особняк находится на берегу Женевского озера. Сумма сделки, по данным Telegram-канала Baza, составила 2 млн 760 тыс. швейцарских франков (2 млн 747 тысяч долларов США). Коттедж приобретён в 2014 году. Выбор государства напрямую связан с деятельностью Артёма Чайки — у него в Швейцарии, по предварительной информации, бизнес.
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Недвижимость , Видео , Личный счет , Юрий Чайка , Сулейман Керимов , Игорь Шувалов , Артем Чайка , ВЭБ , Росреестр
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