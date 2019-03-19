Участок Шувалова в Сколково Росреестр оценил как iPhone

Журналисты проекта Baza выяснили, что подмосковный участок в 7,6 гектаров рядом со МКАДом, принадлежащий Игорю Шувалову Росреестр оценил в 107,5 тыс. рублей. Глава ВЭБа ежегодно должен платить за него всего 323 рубля земельного налога, однако и этой суммы не платит — его задолженность составляет семь тысяч рублей.

«По соседству с участком Шувалова находится поместье олигарха Сулеймана Керимова. Его 19 га Росреестр оценил в 734 млн рублей. Значит, 1 га земли в этом месте чиновники оценивают в 39 млн Соответственно, кадастровая стоимость шуваловского участка должна составить 296,5 млн рублей», — сообщает Baza.

При этом, как отметили журналисты, в кадастровой выписке указано, что вид разрешённого использования участка Шувалова — «для представительских целей», хотя в действующем классификаторе такого вида нет.