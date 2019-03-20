Путин предложил распространить «ипотечные каникулы» на действующие кредитные договоры

Президент России Владимир Путин предложил распространить возможность введения "ипотечных каникул" и на уже действующие договоры. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

"Люди восприняли это [предложение об "ипотечных каникулах"] так, что эти "каникулы" будут распространяться на все выданные, в том числе и ранее, ипотечные кредиты, — отметил президент. — Но как говорят, слово не воробей, вылетит — не поймаешь. Я вас прошу исполнить именно в таком виде".

Российский лидер отметил, что это нужно сделать в порядке исключения. По его словам, эту позицию разделяет и Центробанк России . Путин выразил уверенность, что депутаты Госдумы поддержат его предложение.

Путин напомнил, что озвучил инициативу об "ипотечных каникулах", выступая с посланием Федеральному собранию. Он отметил, что, по общему правилу, действующее законодательство не предусматривает возможность "обратной силы" нормативных правовых актов, что не позволило бы применить норму об "ипотечных каникулах" к уже заключенным договорам.

"К сожалению, такой оговорки мы не сделали, это отчасти и моя вина", — признал российский лидер.

Первый заместитель министра финансов Леонид Горнин заявил, что Минфин поддерживает решение о придании новой поправке "обратной силы".