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Путин предложил распространить «ипотечные каникулы» на действующие кредитные договоры 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин предложил распространить возможность введения "ипотечных каникул" и на уже действующие договоры. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.
"Люди восприняли это [предложение об "ипотечных каникулах"] так, что эти "каникулы" будут распространяться на все выданные, в том числе и ранее, ипотечные кредиты, — отметил президент. — Но как говорят, слово не воробей, вылетит — не поймаешь. Я вас прошу исполнить именно в таком виде".
Российский лидер отметил, что это нужно сделать в порядке исключения. По его словам, эту позицию разделяет и Центробанк России. Путин выразил уверенность, что депутаты Госдумы поддержат его предложение.
Путин напомнил, что озвучил инициативу об "ипотечных каникулах", выступая с посланием Федеральному собранию. Он отметил, что, по общему правилу, действующее законодательство не предусматривает возможность "обратной силы" нормативных правовых актов, что не позволило бы применить норму об "ипотечных каникулах" к уже заключенным договорам.
"К сожалению, такой оговорки мы не сделали, это отчасти и моя вина", — признал российский лидер.
Первый заместитель министра финансов Леонид Горнин заявил, что Минфин поддерживает решение о придании новой поправке "обратной силы".
"Закрепление нормы в части "ипотечных каникул" — очень важное и своевременное решение в части дальнейшего распространения ипотечного кредитования в РФ, — сказал он. — Поэтому мы, безусловно, поддержим это решение относительно распространения законопроекта на действующие договоры ипотечного кредитования".
ТАСС: последние новости
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Комментарии
Недвижимость , Личный счет , Леонид Горнин , Владимир Путин , Госдума , Минфин , Центральный банк России
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