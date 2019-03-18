В Омске нашли самый дешевый дом в России

Риэлторы проанализировали цены на частные дома в стране и нашли наиболее выгодные предложения.

Самый дешевый дом в России можно купить в поселке Марьяновка Омской области. Его стоимость — 40 тысяч рублей. Площадь дома — 150 квадратных метров, на участке в 9 соток есть газопровод, водопровод. Правда, само здание недостроенное, но документы на него имеются. Отмечается, что хозяин дома готов обменять его на четырехприводный автомобиль не старше 2010 года.

На втором месте рейтинга находится дом на окраине Челябинска. На участке есть плодовые деревья и водопровод. Его стоимость — 45 тысяч рублей. За такие же деньги можно купить дом-сруб в Кемеровской области. С посадками, но без электричества.

Дома стоимостью до 70 тысяч рублей также были обнаружены в Ивановской области, республике Коми, Удмуртии и Ханты-Мансийске.

— Понятно, что за 40-70 тысяч рублей недвижимость будет не в лучшем состоянии, — сообщает федеральный портал "Мир квартир".

При покупке дешевых домиков специалисты по недвижимости советуют обратить особое внимание на документы. Нередко дачные участки продаются со старыми, еще советскими свидетельствами, и тогда новому владельцу придется повозиться с их оформлением.