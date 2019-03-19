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Элитную квартиру Януковича в Киеве сдали в аренду 

BFM.RU + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
Арестованную у экс-президента Украины Виктора Януковича элитную квартиру в Киеве сдали в аренду, сообщает РИА Новости.
240-метровую квартиру на Оболонской набережной сдали в аренду физическому лицу — гражданину Украины. Цену в компании, которая сейчас владеет недвижимостью, называть не стали, отметив, что она рыночная.
В 2015 году в рамках уголовного дела в отношении Януковича и его окружения был наложен арест на резиденцию Межигорье и другие активы. Затем имущество было передано Агентству по розыску и менеджменту активов.
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Недвижимость , Виктор Янукович , РИА Новости
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