Элитную квартиру Януковича в Киеве сдали в аренду

240-метровую квартиру на Оболонской набережной сдали в аренду физическому лицу — гражданину Украины. Цену в компании, которая сейчас владеет недвижимостью, называть не стали, отметив, что она рыночная.

В 2015 году в рамках уголовного дела в отношении Януковича и его окружения был наложен арест на резиденцию Межигорье и другие активы. Затем имущество было передано Агентству по розыску и менеджменту активов.