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Названа самая доступная страна для переезда из России 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Самой доступной страной для покупки недвижимости жителями российских крупных городов оказался Египет, второе и третье места заняли Абхазия и Эстония. Об этом говорится в материалах «Avito Недвижимость», предоставленных «Ленте.ру» в понедельник, 18 марта.
«Самая доступная для вложений в зарубежную недвижимость страна — Египет. Средняя стоимость жилья там составляет 2,2 миллиона рублей. Эта сумма сопоставима со стоимостью однокомнатной квартиры в 8 из 15 крупнейших российских городов», — отмечается в материалах компании.
По статистике Avito, суммы, вырученной от продажи своей «однушки», на покупку квартиры в Египте хватит жителям Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Уфы, Москвы и Санкт-Петербурга.
Второе и третье места по доступности жилья для россиян заняли Абхазия и Эстония, где стоимость средней квартиры не превышает 2,4 миллиона рублей. Этот бюджет могут рассматривать владельцы однокомнатных квартир в обеих российских столицах, а также в Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Уфе.
Ранее эксперты компании «Талан» составили рейтинг российских городов-миллионников, жители которых быстрее всего могут заработать на собственную квартиру. Средний период накопления по всем городам с населением от миллиона жителей, по статистике компании, составил 11 лет, быстрее всего — за 9-10 лет — собрать необходимые на жилье средства оказалось возможным в Красноярске, Самаре, Ростове-на-Дону и Перми.
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Недвижимость , Lenta.ru
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