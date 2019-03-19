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Москвичей пересадили в нестандартные офисы 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве стремительно растет число коворкингов — офисных пространств, где можно арендовать рабочее место. Об этом свидетельствуют материалы компании Regus, поступившие в редакцию «Ленты.ру».
По данным аналитиков, за год к марту 2019-го таких офисов в столице стало на 30 процентов больше. В настоящее время в Москве работают около 200 коворкингов, тогда как осенью 2017 года их было не более ста.
Стоимость фиксированного места в московском коворкинге составляет в среднем 16,9 тысячи рублей в месяц, нефиксированного — 12,4 тысячи, подсчитали в Regus. Самое дорогое место, расположенное в пределах одного из коворкингов в деловом центре «Москва-Сити», стоит 50 тысяч рублей в месяц.
Как отмечают эксперты, выбор в пользу коворкингов все чаще делают крупные российские и международные компании. Так, один из сотовых операторов организовал для своих сотрудников коворкинг площадью 780 квадратных метров. Он используется для дистанционной работы и проведения встреч.
«Доля помещений, занимаемых коворкингами, в общем объеме предложения офисных площадей Москвы составляет 0,31 процента, — говорится в предоставленных материалах. — По нашим оценкам, спрос на услуги коворкингов будет активно увеличиваться в ближайшие три — пять лет, что приведет к появлению новых крупных пространств».
Осенью 2018-го аналитики зафиксировали в Москве минимальный за последнее десятилетие объем ввода офисной недвижимости. По их данным, в 2019-м в городе также не будут введены новые масштабные бизнес-центры.
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Недвижимость , Lenta.ru
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