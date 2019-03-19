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Количество нестандартных офисов на территории Москвы увеличилось 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Количество нестандартных офисов, коворкингов, на территории Москвы к марту 2019 года стало на 30 процентов больше по сравнению с предыдущими подсчетами.
Известно, что в данный момент в столице открыты 200 таких помещений. В марте 2017 года их было чуть более 100.
Коворкинг — это офисное пространство, в котором все желающие могут арендовать рабочее место, сообщает Lenta.ru. Для клиентов существует фиксированная и нефиксированная стоимость услуг. Первая составляет 16,9 тысячи рублей в месяц, а вторая — 12,4 тысячи.
Эксперты подсчитали, что самый дорогой коворкинг расположен на территории делового центра «Москва-Сити». Там стоимость аренды помещения для работы составляет 50 тысяч рублей в месяц.
Читайте также: До конца весны в Подмосковье откроют 12 профессиональных коворкингов
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Недвижимость , Lenta.ru
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