Почти месяц в подмосковной квартире лежал труп и горел газ

Тело 55-летнего мужчины почти месяц пролежало в одном из многоквартирных домов на улице Победы в подмосковном городе Электросталь. При этом на кухне больше месяца горела газовая конфорка.

По словам соседей, в последний раз они видели мужчину в январе, а 22 февраля в подъезде стал ощущаться неприятный запах, которому сразу не придали значения.

Только 17 марта жители подъезда обратились в полицию и жилищно-коммунальное предприятие, чтобы вскрыть квартиру, из которой шёл неприятный запах. В результате, в одной из комнат был обнаружен труп 55-летнего хозяина.

Сосед был спокойным, тихим пьяницей. Работал где-то или нет, не знаю. С женой давно развелся и жил один, — рассказала порталу «Подмосковье сегодня» местная жительница Ольга.

Она также добавила, что сыну сообщили о смерти отца, и тот обещал приехать в ближайшее время.

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