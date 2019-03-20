Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.26
$
64.55
72.96
73.20
Прогноз
25.03 – 01.04
$
65.00
73.60
Индексы и котировки Brent
67.67
–0.13 Золото
1304.50
–0.05 РТС
1220.08
+0.18
Динамика валют
EUR / USD
20.03
1.1346
+0.0038
05.03
1.1308
17.03
06.03
22.02

Почти месяц в подмосковной квартире лежал труп и горел газ 

News.ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Тело 55-летнего мужчины почти месяц пролежало в одном из многоквартирных домов на улице Победы в подмосковном городе Электросталь. При этом на кухне больше месяца горела газовая конфорка.
По словам соседей, в последний раз они видели мужчину в январе, а 22 февраля в подъезде стал ощущаться неприятный запах, которому сразу не придали значения.
Только 17 марта жители подъезда обратились в полицию и жилищно-коммунальное предприятие, чтобы вскрыть квартиру, из которой шёл неприятный запах. В результате, в одной из комнат был обнаружен труп 55-летнего хозяина.
Сосед был спокойным, тихим пьяницей. Работал где-то или нет, не знаю. С женой давно развелся и жил один, — рассказала порталу «Подмосковье сегодня» местная жительница Ольга.
Она также добавила, что сыну сообщили о смерти отца, и тот обещал приехать в ближайшее время.
Ранее News.ru писал о том, что девушка с сайта знакомств скончалась в одной из квартир Петербурга после бурной ночи. ЧП произошло на улице Щелгунова. Труп девушки был найден в квартире, которую снимает молодой человек из Кировска.
News.ru: последние новости
Участок Шувалова в Сколково Росреестр оценил как iPhone Мутко рассказал, как решить проблемы обманутых дольщиков Эксперты сравнили цены на недвижимость в РФ и за границей
Комментарии1
Недвижимость
Читайте также
Видео
«Северный поток-2» пригрозили остановить
Экономика Статьи
Сделан пессимистический прогноз после ухода Назарбаева
Экономика
В Казахстане началась паника
Личный счет Экономика
Морская и наземная части «Турецкого потока» сомкнулись
Экономика
Путин сделал чиновникам предупреждение о тратах
Экономика
Вы первые: когда Россия отменит контрсанкции
Экономика Статьи
Сколько Россия заплатила за Крым
Экономика Статьи
«Заберем у России газ»
Экономика Статьи
США решили «насолить» России и Венесуэле
Компании
Путину пожаловались на работу правительства
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение