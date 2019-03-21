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В России стали строить меньше жилья 

Lenta.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В январе и феврале 2019 года в России построили 9,2 миллиона квадратных метров жилья — на миллион меньше, чем в январе и феврале 2018-го. Об этом свидетельствует доклад о социально-экономическом положении страны, опубликованный на сайте Росстата.
Как следует из обнародованных материалов, ввод жилой недвижимости в годовом исчислении снизился на 9,4 процента. Всего за первые два месяца 2019-го в России возвели порядка 123 тысяч новых квартир.
Общий объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в феврале 2019 года составил 442 миллиарда рублей (+0,3 процента к показателю за аналогичный месяц 2018-го), в январе и феврале — почти 877 миллиардов рублей (+0,2 процента к прошлогоднему уровню).
Ранее в марте аналитики Рейтингового агентства стройкомплекса (РАСК) пообещали России большой строительный кризис. По их мнению, общий объем потенциально провальных строек в стране достигает 7,8 миллиона квадратных метров. В 2018-м российские девелоперы, признанные банкротами, суммарно не ввели в эксплуатацию 3,6 миллиона квадратных метров жилья, подсчитали в РАСК.
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Недвижимость , Росстат
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