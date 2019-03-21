Отменено строительство ТПУ «Братиславская»

Проект создания ТПУ включал строительство капитальных объектов общей площадью 35,5 тысячи квадратных метров. Среди них многофункциональный центр, гостиница на 120 номеров, подземный паркинг на 285 машино-мест.

Отмечается, что строительство отменили из-за отсутствия градостроительного потенциала для развития этой территории.

Сейчас в столице строят ТПУ «Стрешнево». Он объединит одноименную станцию МЦК с платформой Ленинградская Рижского направления МЖД и станцией «Войковская» на зеленой ветке метро. В этих целях специалисты перенесли железнодорожную платформу Ленинградская ближе к МЦК. В настоящее время идут работы по строительству северного терминала ТПУ. Он обеспечит теплую пересадку пассажиров с электричек на МЦК.