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Скандальный министр решил проверить недвижимость всех россиян 

Lenta.ru 35 минут назад
Фото: РИА Новости
В России будет проведена полная инвентаризация объектов недвижимости и земельных участков. Об этом рассказал министр экономического развития России Максим Орешкин на итоговом заседании коллегии Росреестра, сообщает «Интерфакс».
По словам министра, необходимо понимать характеристики каждого отдельного объекта и знать его реального владельца. Он пояснил, что большое количество объектов, построенных, например, до распада СССР, в реальности не имеют законных владельцев, или же власти о них не знают.
«Очевидно, что нужно двигаться дальше и провести полную инвентаризацию объектов недвижимости, в первую очередь, земли», — сказал Орешкин.
По его словам, для этого будут применены инновационные методы. Министр отметил, что такая задача не может быть реализована за один год.
В последние месяцы министерство экономического развития и его глава не раз фигурировали в скандалах. В марте Орешкина прогнали с трибуны Госдумы — «правительственный час» с его участием было предложено перенести, поскольку, по мнению спикера нижней палаты Вячеслава Володина, министр не смог раскрыть тему обсуждения.
В январе стало известно, что бывший замминистра и нынешний глава «Почты России» Николай Подгузов владеет квартирой стоимостью один миллиард рублей в столичном районе Хамовники. До этого правозащитники уличили главу Росимущества (ведомство подчиняется Минэкономразвития) Дмитрия Пристанскова в конфликте интересов при распределении грантов на кинопроизводство. Чиновник был уволен с этого поста премьер-министром России Дмитрием Медведевым в декабре 2018 года.
Помимо этого в конце 2018 года произошел скандал вокруг Кадастровой палаты, которая подчиняется Росреестру, подведомственному Минэкономразвития. Ее возглавил уроженец Душанбе Парвиз Тухтасунов. До этого назначения о нем не было известно ничего, кроме того, что он окончил медицинский вуз и работал медбратом. Приказ о назначении подписал Максим Орешкин.
В последние месяцы Росстат (еще одно ведомство в подчинении Минэкономразвития) неоднократно упрекали за неточные данные. В итоге в марте ведомство отказалось от публикации ежемесячной динамики реальных доходов россиян. Глава ведомства Павел Малков признал, что данные «вызывают серьезные вопросы».
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Комментарии1
Недвижимость , Личный счет , Экономика , Дмитрий Медведев , Дмитрий Пристансков , Николай Подгузов , Максим Орешкин , Росстат , Росимущество , Почта России , Госдума , Минэкономразвития , Росреестр , Интерфакс
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