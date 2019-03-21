Скандальный министр решил проверить недвижимость всех россиян

В России будет проведена полная инвентаризация объектов недвижимости и земельных участков. Об этом рассказал министр экономического развития России Максим Орешкин на итоговом заседании коллегии Росреестра , сообщает «Интерфакс»

По словам министра, необходимо понимать характеристики каждого отдельного объекта и знать его реального владельца. Он пояснил, что большое количество объектов, построенных, например, до распада СССР, в реальности не имеют законных владельцев, или же власти о них не знают.

«Очевидно, что нужно двигаться дальше и провести полную инвентаризацию объектов недвижимости, в первую очередь, земли», — сказал Орешкин.

По его словам, для этого будут применены инновационные методы. Министр отметил, что такая задача не может быть реализована за один год.

В последние месяцы министерство экономического развития и его глава не раз фигурировали в скандалах. В марте Орешкина прогнали с трибуны Госдумы — «правительственный час» с его участием было предложено перенести, поскольку, по мнению спикера нижней палаты Вячеслава Володина, министр не смог раскрыть тему обсуждения.

Помимо этого в конце 2018 года произошел скандал вокруг Кадастровой палаты, которая подчиняется Росреестру, подведомственному Минэкономразвития. Ее возглавил уроженец Душанбе Парвиз Тухтасунов. До этого назначения о нем не было известно ничего, кроме того, что он окончил медицинский вуз и работал медбратом. Приказ о назначении подписал Максим Орешкин.