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Рассчитана средняя этажность жилья в России 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Средняя этажность строящихся многоквартирных домов в городах-миллионниках России к марту 2019-го достигла 16 этажей. Об этом говорится в материалах федеральной компании «Талан», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Как выяснили аналитики, самый высокий возводимый в стране жилой объект — 77-этажный комплекс апартаментов в Москве. Следом идут Екатеринбург с 37-этажным многоквартирным домом и Санкт-Петербург с 32-этажным жилым зданием.
Минимальное значение средней этажности строящегося жилья зафиксировано в Перми (13 этажей), максимальное — в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге (20 этажей). В Москве же среднее значение составляет 18,4 этажа. При этом уже сейчас каждая вторая строящаяся новостройка в городах-миллионниках имеет в своем составе секции от 17 этажей.
На сегодняшний день самая высокая доля возводимых многоквартирных домов, этажность которых не превышает пяти этажей, зафиксирована в Краснодаре (22 процента от общего объема предложения), отмечается в предоставленных материалах. Лидерами по количеству высотных домов стали Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москва. В этих городах строящиеся многоквартирные объекты с 17-ю и более наземными этажами занимают свыше 60 процентов от общего числа новостроек.
«В городах-миллионниках прослеживается тренд на повышения средней этажности, при этом малоэтажное строительство все чаще становится или атрибутом премиум-сегмента или вариантом загородного жилья. Вместе с тем растет качество и разнообразие проектов, формируя новую комфортную городскую среду», — подчеркивают эксперты «Талан».
Ранее в марте стало известно, что самая высокая жилая башня Европы будет построена на территории делового центра «Москва-Сити» к 2024 году. Ее высота составит 405 метров, общая площадь — более 300 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций в проект — около 30 миллиардов рублей.
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Недвижимость , Lenta.ru
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