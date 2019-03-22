Спрос на квартиры в Москве резко вырос

В феврале спрос на квартиры в столичных новостройках увеличился на 34 процента по сравнению с январским показателем. Об этом свидетельствуют материалы агентства «Метриум», поступившие в редакцию «Ленты.ру»

Всего за месяц в городе было зарегистрировано 7,2 тысячи договоров долевого участия в строительстве — это абсолютный рекорд для этого месяца, отмечают риелторы. Сопоставимо выросло и число ипотечных сделок, несмотря на удорожание ипотеки, утверждают они: в Росреестре зарегистрировали 7 тысяч кредитных договоров — на 26 процентов больше, чем в январе, когда банки выдали 5,6 тысячи займов.

«Столь быстрого потепления с точки зрения восстановления активности покупателей после января никогда не наблюдалось, — говорится в предоставленных материалах. — Обычно количество сделок плавно повышается к середине весны, но сейчас мы видим, что покупатели спешат приобрести жилье в начале года. На мой взгляд, это связано с сохранением сравнительно доступного уровня кредита при тенденции к повышению ставок. Помимо этого, многие клиенты ожидают повышение цен из-за реформы долевого строительства летом, поэтому не хотят откладывать покупку на второе полугодие».

Ранее сообщалось, что по итогам февраля 2019-го средняя цена квадратного метра строящегося жилья в Москве выросла на 3,45 процента, достигнув 165,6 тысячи рублей. Средняя стоимость квартиры в новостройке (без учета элитных предложений) за тот же период увеличилась почти на три процента, до 9,7 миллиона рублей.