Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.35
$
64.40
72.72
73.00
Прогноз
25.03 – 01.04
$
65.33
74.08
Индексы и котировки Brent
66.88
–0.10 Золото
1311.18
–0.04 РТС
1218.60
–0.41
Динамика валют
EUR / USD
22.03
1.1305
+0.0123
07.03
1.1182
19.03
08.03
25.02

Названо главное условие снижения ставок по ипотеке 

Lenta.ru + ещё 6 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Ставки по жилищным кредитам в России могут уменьшиться до восьми процентов годовых и ниже при замедлении инфляции до четырех процентов. Такое мнение высказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, 22 марта, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
«Наши расчеты показывают, что при достижении четырехпроцентной инфляции, при снижении риск-премий ипотечные ставки могут сложиться на уровне около восьми процентов и даже ниже», — цитирует главу Центробанка издание.
Набиуллина добавила, что цель Центробанка — создание макроэкономические условий, позволяющие добиться замедления инфляции. Монетарная политика банка направлена именно на то, чтобы сократить темпы повышения цен, подчеркнула Набиуллина. «Она работает на ту цель, чтобы ставки по ипотеке снижались», — сказала председатель Центробанка.
Принять меры для сокращения средней ставки по ипотечным кредитам до восьми процентов годовых и ниже Центробанку и правительству в конце февраля 2019-го поручил президент Владимир Путин. Отчитаться о действиях, предпринятых для снижения ипотечной ставки, исполнители должны до 15 января 2020 года.
Последние новости
Бежавшая из России чеченка рассказала о путях попадания в ИГ Кремль отреагировал на заявление Трампа по Голанским высотам В российское посольство в Греции бросили гранату
Комментарии
Недвижимость , Эльвира Набиуллина , Владимир Путин , Демьян Кудрявцев , Центральный банк России , Ведомости
Читайте также
Видео
Киев потребовал от России компенсацию за газ
Экономика
«Северный поток-2» пригрозили остановить
Экономика Статьи
Рубль отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке
Рынки
Россия приняла решение по транзиту газа через Украину
Экономика
Сделан пессимистический прогноз после ухода Назарбаева
Экономика
В Казахстане началась паника
Личный счет Экономика
Морская и наземная части «Турецкого потока» сомкнулись
Экономика
«Газпром» признал американскую угрозу
Экономика
Путин сделал чиновникам предупреждение о тратах
Экономика
Вы первые: когда Россия отменит контрсанкции
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение