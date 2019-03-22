Названо главное условие снижения ставок по ипотеке

«Наши расчеты показывают, что при достижении четырехпроцентной инфляции, при снижении риск-премий ипотечные ставки могут сложиться на уровне около восьми процентов и даже ниже», — цитирует главу Центробанка издание.

Набиуллина добавила, что цель Центробанка — создание макроэкономические условий, позволяющие добиться замедления инфляции. Монетарная политика банка направлена именно на то, чтобы сократить темпы повышения цен, подчеркнула Набиуллина. «Она работает на ту цель, чтобы ставки по ипотеке снижались», — сказала председатель Центробанка.