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Максимальная ставка топ-10 банков РФ по вкладам в III декаде марта снизилась до 7,53% 

Прайм + ещё 2 4 часа назад
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады марта снизилась до уровня февраля — до 7,53% после 7,72% во второй декаде, следует из материалов Банка России.
Ранее эксперты и банкиры, опрошенные РИА Новости, отмечали, что ставки по кредитам и депозитам скорее всего перестанут расти, но вряд ли начнут полноценное снижение после решения ЦБ в марте сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.
В августе прошлого года средняя максимальная ставка начала расти, начиная с 6,319%. Этому способствовало повышение в сентябре ключевой ставки ЦБ РФ на 25 базисных пунктов впервые с 2014 года.
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.
Банк России в конце марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Также ЦБ снизил прогноз инфляции на конец 2019 года до 4,7-5,2% с 5-5,5%, отметив, что локальный пик годовой инфляции в России будет пройден в марте-апреле. В своем пресс-релизе ЦБ указал, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом регулятор допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 году.
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Комментарии
Недвижимость , Компании , Личный счет , Рынки , Экономика , Газпромбанк , Райффайзенбанк Австрия , Банк ВТБ , ФК Открытие , Совкомбанк , Сбербанк России , Промсвязьбанк , Россельхозбанк , Центральный банк России , Альфа-банк , РИА Новости
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