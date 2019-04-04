Максимальная ставка топ-10 банков РФ по вкладам в III декаде марта снизилась до 7,53%

МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады марта снизилась до уровня февраля — до 7,53% после 7,72% во второй декаде, следует из материалов Банка России

Ранее эксперты и банкиры, опрошенные РИА Новости, отмечали, что ставки по кредитам и депозитам скорее всего перестанут расти, но вряд ли начнут полноценное снижение после решения ЦБ в марте сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.

В августе прошлого года средняя максимальная ставка начала расти, начиная с 6,319%. Этому способствовало повышение в сентябре ключевой ставки ЦБ РФ на 25 базисных пунктов впервые с 2014 года.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

Банк России в конце марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Также ЦБ снизил прогноз инфляции на конец 2019 года до 4,7-5,2% с 5-5,5%, отметив, что локальный пик годовой инфляции в России будет пройден в марте-апреле. В своем пресс-релизе ЦБ указал, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом регулятор допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 году.