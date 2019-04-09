Отток капитала из России с начала года превысил 25 миллиардов

Отток капитала из России в первом квартале 2019 года превысил 25 миллиардов долларов. Это происходит из-за того, что российские инвесторы все чаще вкладываются в иностранные активы.

«Сальдо финансовых операций частного сектора в I квартале 2019 года составило 25,2 млрд долларов США», —уточняет RNS.

Издание со ссылкой на материалы Центробанка уточняет, что это произошло из-за «наращивания вложений резидентов в иностранные активы».

По сравнению с 2018 годом, данный показатель вырос на 56,5%. За первый квартал прошлого года чистый отток капитала составил чуть более 16 млрд долларов.

Однако, к концу 2018 года деньги из России стали утекать заметно быстрее. По данным ЦБ, только за январь прошлого года чистый отток капитала составил 10,4 млрд долларов.