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Отток капитала из России с начала года превысил 25 миллиардов 

Ura.Ru 11 часов назад
Фото: Ura.Ru
Отток капитала из России в первом квартале 2019 года превысил 25 миллиардов долларов. Это происходит из-за того, что российские инвесторы все чаще вкладываются в иностранные активы.
«Сальдо финансовых операций частного сектора в I квартале 2019 года составило 25,2 млрд долларов США», —уточняет RNS.
Издание со ссылкой на материалы Центробанка уточняет, что это произошло из-за «наращивания вложений резидентов в иностранные активы».
По сравнению с 2018 годом, данный показатель вырос на 56,5%. За первый квартал прошлого года чистый отток капитала составил чуть более 16 млрд долларов.
Однако, к концу 2018 года деньги из России стали утекать заметно быстрее. По данным ЦБ, только за январь прошлого года чистый отток капитала составил 10,4 млрд долларов.
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