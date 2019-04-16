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​Альфа-Банк открыл в Москве ипотечный центр 

Банки.ру 3 часа назад
Альфа-Банк открыл в Москве ипотечный центр по адресу Звенигородское шоссе 18/20, сообщает в пресс-службе банка.
В офисе можно получить консультации по финансовым услугам и объектам недвижимости, подписать договор купли-продажи или уступки, заключить договор страхования. Специалисты банка будут консультировать жителей столицы по вопросам получения ипотеки, а также оказывать им поддержку при заключении сделки. Процесс оформления, включая заключение сделки, оформление страховки и передачу денег, происходит в одном месте — Центре ипотечного кредитования.
Специально для ипотечных клиентов был также разработан новый цифровой сервис — личный кабинет ипотечного заемщика на сайте Альфа-Банка.
Продуктовый виджет
«В 2019 году Альфа-Банк продолжит активное развитие розничного бизнеса и расширение географии присутствия ипотеки банка. Сегодня мы открыли второй ипотечный центр в Москве и до конца года планируем открыть в столице еще один и более десяти в регионах. Это позволит значительно нарастить ипотечный портфель как благодаря широкому выбору программ и ставкам на уровне лучших предложений рынка, так и за счет улучшения клиентского сервиса и сокращения времени обслуживания заемщиков на всех этапах — от подачи заявки до получения кредита», — прокомментировал директор по ипотечному развитию Альфа-Банка Артем Иванов.
Сегодня банк выдает ипотеку в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. До конца года еще в 12 городах присутствия банка клиенты смогут оформить ипотечные кредиты.
Альфа-Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Получить ипотеку на покупку строящегося жилья в Альфа-Банк можно по ставке от 9,99% годовых в рамках специального предложения, на покупку готового жилья — по ставке от 10,49%. В рамках программ рефинансирования банк предлагает процентную ставку от 10,29% годовых. Срок ипотечного кредита в Альфа-Банке составляет от трех до 30 лет.
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Комментарии
Недвижимость , Личный счет , Артем Иванов , Альфа-банк
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