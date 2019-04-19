На портале госуслуг до конца 2020 года появятся «суперсервисы»

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Первые 25 «суперсервисов» — комплексных автоматических госуслуг, сгруппированных по типичным жизненным ситуациям — будут запущены на едином портале госуслуг до конца 2020 года, сообщил глава Минкомсвязи Константин Носков в колонке для РИА Новости.

Глава Минкомсвязи стал автором колонки на сайте РИА Новости ria.ru в рамках проекта пресс-службы правительства РФ и МИА «Россия сегодня» — «Правительство онлайн». Старт проекту, написав первую колонку, дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Министр разъяснил, как будут работать «суперсервисы». «Допустим, в семье родился ребенок. Государство в рамках суперсервиса „Рождение ребенка“ не только автоматически проинформирует родителей о всех положенных государственных услугах и выплатах, но и в проактивном режиме предоставит все необходимые в этом случае сервисы. Это регистрация рождения, получение полиса ОМС, пособий, регистрация ребенка по месту жительства родителей и т.д. Потребуется только одно электронное заявление от родителей», — рассказал глава Минкомсвязи.

Он напомнил, что первоочередных «суперсервисов» будет 25, они будут покрывать около 95% всех взаимодействий граждан с государством. По словам министра, скоро появится возможность оформить аварию без участия инспекторов, обжаловать штраф за нарушение правил дорожного движения, получить номера и свидетельство о регистрации при покупке нового автомобиля без посещения госавтоинспекции

Трудовой договор с работодателем можно будет заключить онлайн, а информация о трудовом стаже и расчет будущей пенсии станут доступны в личном кабинете. Получат развитие сервисы здравоохранения: полис ОМС станет цифровым, а прикрепиться к медицинской организации можно будет онлайн.

"Услуги станут проактивны: портал госуслуг сам напомнит пользователю по электронной почте, в соцсетях или через push-уведомление на экране телефона, что тот имеет право, например, на определенные социальные выплаты. Человеку будет достаточно перейти на портал и отправить уже подготовленное заявление", — сказал министр.