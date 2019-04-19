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Ипотека в России сократилась и подорожала 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
В марте 2019-го количество ипотечных кредитов, выданных россиянам, снизилось по сравнению с показателем за март 2018-го на 23 процента. Об этом говорится в материалах «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Объемы оформленных займов упали на 14 процентов, подсчитали аналитики. Всего за месяц граждане взяли чуть более 83 тысяч кредитов на покупку жилья на общую сумму 183,6 миллиарда рублей. Год назад в этот месяц было выдано 107,8 тысячи кредитов почти на 213 миллиардов рублей.
При этом средний чек по ипотеке увеличился за год на 12 процентов, отмечают в ОКБ, — с 1,98 миллиона до 2,21 миллиона рублей.
Всего за первый квартал 2019-го россияне оформили около 242 тысяч ипотечных кредитов (в аналогичном периоде 2018-го — почти 276 тысяч). Общая сумма кредитования в сегменте составила 529,7 миллиарда рублей против 535,6 миллиарда в январе — марте 2018-го.
Ранее в апреле эксперты заявили об окончании периода удорожания ипотеки. По их данным, средние ставки по жилищным кредитам 15 крупнейших ипотечных банков перестали расти. При отсутствии новых стрессов в экономике уже во втором полугодии 2019-го возможно снижение ставок до уровня 10 процентов годовых и ниже, предположили они.
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Недвижимость , Личный счет , Lenta.ru
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