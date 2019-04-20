7 лайфхаков, как сэкономить на покупке квартиры

С 1 июля 2019 года сделки по покупке жилья в новостройках будут заключаться при помощи эскроу-счетов. Это поможет забыть уже, как страшный сон многочисленные акции протеста обманутых дольщиков, захваты отделений банков и так далее.

Эскроу-счета: Как купить квартиру по новым правилам

Но эксперты не исключают, что переход на новые условия финансирования стройки поднимет цены на недвижимость. В связи с этим специально для "Российской газеты" Катя Френкель, руководитель аналитического департамента компании ФинИст, привела несколько способов сэкономить на покупке жилья. Возьмем для примера недвижимость в 5 миллионов рублей для сравнения вариантов экономии.

Материнский капитал

Это уже мало для кого является секретом. Чаще всего средства сертификата на маткапитал используются именно на недвижимость. Сумму в 453026 рублей можно получить при соблюдении ряда условий при рождении (или усыновлении) второго и каждого последующего ребенка в семье. При этом не имеет значения, как проводится строительство, самостоятельно или с помощью подрядчика. Покупая жилье за 5 миллионов рублей, с материнским капиталом сумма за жилье может оказаться почти на 10 процентов дешевле — 4 546 974 рубля.

Льготная ипотека

Если маткапитал — это форма социальной поддержки государства, прямо следующая из федерального бюджета РФ, то этот вид ипотеки полностью зависит от решения региональных органов власти. Строго говоря, это далеко не всегда ипотека. Есть регионы, где компенсируется первый взнос, есть регионы, где понижена процентная ставка и так далее.

При этом и критерии получения такой помощи так же разнятся. Например, в одних регионах возраст обоих родителей не должен быть выше 35 лет, а в других достаточно, чтобы один из них был моложе 36. Так же сильно разнится суммарный доход семьи, имеющей право на такую помощь. Может сыграть роль время проживания в регионе, совершеннолетие детей, регистрация членов семьи, признание семьи, нуждающейся в улучшении условий жилья и так далее.

Эта информация отнюдь не секретная и находится в открытом доступе. Сейчас ведется разговор о 6 процентах для категории "льготная ипотека". Если брать недвижимость в ипотеку на 10 лет на обычных условиях (9,7 процента годовых), то общая стоимость недвижимости с учетом этих процентов будет 9 850 000 рублей за весь период. При льготной ипотеке недвижимость стоимостью 5 миллионов рублей обойдется ровно в 8 миллионов рублей. Выгода — 1 850 000 рублей.

Налоговый вычет

Его могут получить те, кто получают доходы с налогообложением по ставке в 13 процентов. Именно по ней и будет осуществляться возврат сборов. Вопреки устоявшемуся мнению, налоговый вычет можно получить несколько раз.

Немаловажной особенностью этого вида помощи от государства выступает тот факт, что существует реальная возможность получить "живые" деньги. Их налоговые органы перечислят налогоплательщику на карту в банке или же почтовым переводом, но сумма вычета не может быть выше 2 миллионов рублей, а 13 процентов от этой суммы, НДФЛ к возврату — 260 000 рублей. Для недвижимости в 5 миллионов рублей — это экономия 5 процентов.

Аукционы недвижимости

Многие считают их мифом, или некоей идеей из игры "Денежный поток", или частью сюжета какого-то зарубежного фильма, но эти торги действительно есть, и они полностью легальны. Минусом тут служит тот факт, что тут нужно обладать достаточно большими денежными средствами сразу. Да, тут можно очень сильно сэкономить на итоговой стоимости жилья, но деньги эти придется уплатить сразу. Например, если следить за торгами, то можно за 5 миллионов рублей купить хорошую 2-комнатную квартиру в Москве, в районе Царицыно. Однако, недорогая недвижимость долго не стоит без движения, здесь необходимо действовать быстро, и постоянно отслеживать предложения этого рынка.

Перепродажа

Так же можно не только сэкономить, но и заработать на строительстве, не занимаясь им напрямую. Тем более что эта тема станет менее рискованной. Идея тут "проста, как мир". Купить недвижимость на "стадии котлована" и уступить право требование до его окончания.

Тут, конечно, придется заняться этим вопросом намного серьезнее, чем нужно обычному покупателю, "мониторить" рынок, сравнивать цены, разобраться в тонкостях работы риелтора, но оно того стоит.

К слову, минус тут тот же, что и в предыдущем случае, разве что средства потребуются значительно меньше. Например, в районе Ботанический сад в Москве можно купить 1-комнатную квартиру на этапе котлована за наши 5 миллионов рублей. Готовое жилье уже стоит не менее 8 миллионов рублей в том же районе.

Внимание к мелочам

Если сайт застройщика беден, скуден и неудобен в поиске — значит у его держателей беда с маркетингом, а значит и с продажами. Если что-то плохо продается, продавец вынужден снижать цены. Смело торгуйтесь о снижении цен на квартиры в домах, которые давно построены, особенно в конце кварталов, полугодий и года — "план продаж горит". В такие моменты продавцы особенно щедры на скидку.

Впрочем, и прекрасно оформленный сайт скорее всего прячет низкие цены, предлагая к вниманию более высокие. Но потратив немного времени можно найти квартиры с такой же планировкой, но дешевле на том же сайте.

К слову, минусы квартиры, из-за которых продавец готов на скидку, вполне возможно, могут компенсироваться этой самой скидкой. К примеру, если скидка вызвана шумом от лифта, то часть полученной скидки можно потратить на звукоизоляцию.

Пользуйтесь конкуренцией

В конце кварталов, полугодий и года, определившись с районом покупки жилья, изучаем всех продавцов. Убираем все, что не нравится и смело идем к первому из них. Сообщаем, что именно мы хотим купить, получаем предложение и идем к следующему с этим предложением. Устраиваем эдакий аукцион. В итоге получаем наилучшее предложение, ведь продавцы точно будут знать, что у вас уже есть вариант и на них выбор может и не остановиться.

Купить недвижимость дешевле можно, и экономия, порой достигает 10 процентов. Здесь самое главное — не нужно бросаться сразу на предложения, которые выгодны только на первый взгляд — чем больше погружаться в нюансы, тем больше можно сэкономить.