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Военнослужащим меняют условия выдачи ипотеки 

Ura.Ru 1 час назад
Правила получения военной ипотеки для солдат-контрактников и офицеров изменят. Для участников долевого строительства создадут специальные эскроу-счета, по такому же принципу как для гражданской ипотеки.
В разработанном правительством постановлении указано, что при использовании этой схемы гарантом того, что деньги не сгорят из-за действий недобросовестных застройщиков, становятся банки, пишут «Известия». Действующее законодательство не предполагает возможность размещения средств, выделенных по программе военной ипотеки, на эскроу-счетах. Однако с 1 июля в силу вступает закон «Об участии в долевом строительстве», где размещение средств дольщиков на специальных счетах является обязательным условием.
В Минобороны отметили, что ситуации, когда деньги с военнослужащих собраны, а дом так и не построен, теперь будут исключены. По военной ипотеке, как уточняет издание, заключено более 200 тысяч сделок на общую сумму 697,5 млрд рублей.
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Недвижимость , Видео , Личный счет , Министерство обороны , газета "Известия"
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