Военнослужащим меняют условия выдачи ипотеки

Правила получения военной ипотеки для солдат-контрактников и офицеров изменят. Для участников долевого строительства создадут специальные эскроу-счета, по такому же принципу как для гражданской ипотеки.

В разработанном правительством постановлении указано, что при использовании этой схемы гарантом того, что деньги не сгорят из-за действий недобросовестных застройщиков, становятся банки, пишут «Известия». Действующее законодательство не предполагает возможность размещения средств, выделенных по программе военной ипотеки, на эскроу-счетах. Однако с 1 июля в силу вступает закон «Об участии в долевом строительстве», где размещение средств дольщиков на специальных счетах является обязательным условием.