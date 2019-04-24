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Коллекторы получили свыше триллиона рублей долгов россиян в 2018 году 

Банки.ру 2 часа назад
Общий объем обязательств, полученных коллекторскими агентствами, в прошлом году составил почти 1,1 трлн рублей. Такую оценку привел аналитик агентства EOS Иван Комиссаров, выступая на конференции Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Из этой суммы 293 млрд рублей — это объем закрытых сделок по переуступке прав требования (цессии), 505 млрд рублей — обязательства, впервые переданные на взыскание по агентским договорам. Еще 691 млрд рублей приходится на вторичный рынок взыскания по агентской схеме.
За год рост в сегменте первичного размещения долгов составил 29%, отметил Комиссаров. «Впервые с 2015 года мы получили рост „первички“. Фактически начало восстановления рынка в 2017 году и продолжение в 2018-м, оно наконец-то сыграло. Потому что в прошлом году объем „первички“ составлю всего 390 миллиардов рублей», — подчеркнул эксперт.
Средний размер задолженности, которую кредиторы передают коллекторам на взыскание, составил 79,4 тыс. рублей. Это связано с тем, что банки и МФО начали продавать долги взыскателям раньше, считает Комиссаров.
Несмотря на рост объемов переданных обязательств, эффективность взыскания не растет такими темпами. В среднем, коллекторы получают от должников лишь 2,54% обязательств, которые находятся в работе первые три месяца после передачи портфеля (рост на 0,27 процентных пункта год к году). Средняя эффективность взыскания на вторичном рынке еще ниже — 0,33%.
Кроме того, россияне стали менее сговорчивыми в отношениях с коллекторами, следует из презентации агентства EOS. Так, средний уровень контактности агентских портфелей за год упал почти на 7 процентных пунктов, до 19%. Уровень обещаний по оплате долга (PTP) снизился до 17%.
Юлия КОШКИНА, Banki.ru
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Комментарии
Недвижимость , Компании , Личный счет , Рынки , Экономика , Иван Комиссаров , Banki.ru
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