Коллекторы получили свыше триллиона рублей долгов россиян в 2018 году

Общий объем обязательств, полученных коллекторскими агентствами, в прошлом году составил почти 1,1 трлн рублей. Такую оценку привел аналитик агентства EOS Иван Комиссаров , выступая на конференции Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Из этой суммы 293 млрд рублей — это объем закрытых сделок по переуступке прав требования (цессии), 505 млрд рублей — обязательства, впервые переданные на взыскание по агентским договорам. Еще 691 млрд рублей приходится на вторичный рынок взыскания по агентской схеме.

За год рост в сегменте первичного размещения долгов составил 29%, отметил Комиссаров. «Впервые с 2015 года мы получили рост „первички“. Фактически начало восстановления рынка в 2017 году и продолжение в 2018-м, оно наконец-то сыграло. Потому что в прошлом году объем „первички“ составлю всего 390 миллиардов рублей», — подчеркнул эксперт.

Средний размер задолженности, которую кредиторы передают коллекторам на взыскание, составил 79,4 тыс. рублей. Это связано с тем, что банки и МФО начали продавать долги взыскателям раньше, считает Комиссаров.

Несмотря на рост объемов переданных обязательств, эффективность взыскания не растет такими темпами. В среднем, коллекторы получают от должников лишь 2,54% обязательств, которые находятся в работе первые три месяца после передачи портфеля (рост на 0,27 процентных пункта год к году). Средняя эффективность взыскания на вторичном рынке еще ниже — 0,33%.

Кроме того, россияне стали менее сговорчивыми в отношениях с коллекторами, следует из презентации агентства EOS. Так, средний уровень контактности агентских портфелей за год упал почти на 7 процентных пунктов, до 19%. Уровень обещаний по оплате долга (PTP) снизился до 17%.

Юлия КОШКИНА, Banki.ru