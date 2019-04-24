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Коллекторы получили свыше триллиона рублей долгов россиян 

News.ru 2 часа назад
Объём задолженности населения РФ перед банками, который коллекторы получили для взыскания, составил 1,1 трлн рублей за прошлый год. Такие данные приводит аналитик коллекторского агентства ЭОС Иван Комиссаров на форуме Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Рост этого показателя составил почти 25% по сравнению с объёмом долгов, переданных коллекторам в 2017 году.
Из общей суммы переданных коллекторам долгов 505 млрд составило первичное размещение по агентской схеме. Это задолженность по 6,4 млн кредитным договорам. Ещё 691 млрд — вторичное размещение (3,8 млн кредитных договоров). При агентской схеме банк остаётся кредитором человека, а функции по взысканию долга передаёт коллекторам. Остальные 293 млрд рублей — сумма долгов, проданных взыскателям. В этом случае коллектор становится кредитором должника и сам добивается возврата задолженности.
Первичное размещение долгов по агентской схеме в 2017-м равнялось примерно 359 млрд рублей, следует из презентации аналитика ЭОС. При этом объём цессии составлял 280 млрд рублей.
Средний размер долгов, которые получали коллекторы в 2018 году, вырос на 8% и составил 79,4 тыс. рублей.
На этом фоне россияне стали менее сговорчивыми со сборщиками, следует из материалов Ивана Комиссарова. Так, средний уровень контактности агентских портфелей в 2018 году оставлял 19%, что на 6,7 процентного пункта ниже аналогичного показателя 2017 года (26%). Кроме того, снизился средний уровень обещаний должников вернуть взятые средства. В прошлом году показатель опустился на 1,9 п.п., до 17,1%. При этом средний уровень сдержанных обещаний заплатить уменьшился 0,4 п.п., до 26,5%.
Как ранее писал News.ru, самыми несговорчивыми должниками зачастую являются те, кто взял кредит на небольшую сумму — до 50 тысяч рублей. Такие данные содержатся в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.
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Комментарии
Недвижимость , Компании , Личный счет , Рынки , Экономика , Иван Комиссаров
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