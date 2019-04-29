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«Северный поток-2» позволит европейцам экономить 8 млрд евро в год 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Восемь миллиардов евро смогут экономить европейцы при использовании «Северного потока-2», благодаря снижению цен на «голубое топливо» на 13 процентов.
Такая экономия может начаться уже в следующем году, если газопровод построят до конца текущего года, пишет газета «Известия». Сейчас уже проложено более тысячи километров двух ниток, строительство идет на территории четырех стран. Ожидается, что мощность обеих ниток составит 55 миллиардов кубометров газа в год.
Этого газа должно хватить для обеспечения 26 миллионов домохозяйств.
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Недвижимость , Компании , Рынки , Экономика , газета "Известия"
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