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Жилье в Крыму подорожало 

Lenta.ru + ещё 1 18 часов назад
Фото: РИА Новости
Стоимость жилья в Крыму выросла за год на шесть процентов. Основной причиной такой динамики аналитики «Авито Недвижимость», предоставившие «Ленте.ру» соответствующее исследование, называют открытие Крымского моста.
«Начало автомобильного движения по Крымскому мосту год назад улучшило транспортную доступность полуострова, что привело к росту стоимости жилья, — отмечается в исследовании. — В апреле 2019 года средняя цена квадратного метра в квартирах Крыма составила 75 618 рублей, в домах — 48 981 рубль: подорожание в обоих случаях составило шесть процентов за год».
По данным аналитиков компании, сильнее всего в Крыму за год после открытия моста подорожали многокомнатные квартиры (плюс 14 процентов), а также дома площадью более 250 квадратных метров (плюс 30 процентов).
При этом в структуре спроса на местную недвижимость лидируют двухкомнатные квартиры и дома минимальной площади (до 75 квадратных метров).
«Земля и дома в Крыму остаются самыми дорогими в стране (средняя цена по итогам первого квартала 2019 года составляет 1,8 миллиона и 8 миллионов рублей соответственно), — отмечается в материалах компании. — Россияне хотят владеть недвижимостью у моря и высоко оценивают ее инвестиционную привлекательность, но не все могут позволить себе такую покупку».
Рост цен на крымскую недвижимость ранее отмечали и другие игроки рынка — в частности, аналитики ЦИАН, по данным которых прирост по региону в целом составил семь процентов за год, а в Севастополе и Симферополе 11 и 12 процентов соответственно.
О росте цен говорил и вице-премьер республики Евгений Кабанов, по словам которого местная недвижимость за последние пять лет подорожала в 2,5 раза. Такую динамику Кабанов объяснил, в первую очередь, высоким спросом и только потом — открытием движения по Крымскому мосту.
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Недвижимость , Личный счет , Евгений Кабанов , ЦИАН , Lenta.ru
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