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Средний курс евро со сроком расчетов «сегодня» по итогам торгов составил 72,2921 руб. 

Финмаркет + ещё 3 1 час назад
Фото: Прайм
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов «сегодня» по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3245 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,2921 руб.
Минимальный курс евро составил 72,19 руб., максимальный — 72,38 руб. Было заключено 3338 сделок. Объем торгов составил 15390,12 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,21 руб. за евро.
Источник данных — Московская биржа.
Это автоматическое сообщение.
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Недвижимость , Компании , Личный счет , Рынки
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