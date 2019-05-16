Средний курс евро со сроком расчетов «завтра» по итогам торгов на 19:00 мск составил 72,2477 руб.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов «завтра» на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3007 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,2477 руб.

Минимальный курс евро составил 71,965 руб., максимальный — 72,42 руб. К этому времени было заключено 6510 сделок. Объем торгов составил 29287,33 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,085 руб. за евро.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных — Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.