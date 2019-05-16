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Средний курс евро со сроком расчетов «завтра» по итогам торгов на 19:00 мск составил 72,2477 руб. 

Финмаркет + ещё 8 55 минут назад
Фото: 360tv.ru
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов «завтра» на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3007 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,2477 руб.
Минимальный курс евро составил 71,965 руб., максимальный — 72,42 руб. К этому времени было заключено 6510 сделок. Объем торгов составил 29287,33 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,085 руб. за евро.
Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.
Источник данных — Московская биржа.
Это автоматическое сообщение.
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Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,5551 руб. Учетные цены Банка России на драгметаллы с 14 мая Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2299,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1364,13 млрд руб.
Недвижимость , Личный счет , Рынки
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